Certaines tours de magie sont impressionnants. Mais d'autres ne fonctionnent pas vraiment, et peuvent même se retourner contre l'acteur, comme dans le cas de ce « Zi The Mentalist ».
Depuis quelques années, on discute de la possibilité de faire de nos mains un portefeuille, portefeuille qui nous permettra d'effectuer des achats en passant simplement la paume de sa main devant un lecteur. Une opération qui serait possible grâce à l'implantation d'une puce RFID dans la main, ce que peu encore veulent bien accepter. Mais l'implantation peut aussi être utilisée à d'autres fins, sans garantie pourtant de succès, comme dans cette affaire assez drôle dévoilée au public.
Un mentaliste affublé d'une puce RFID inutile
Connaissez-vous Zi The Mentalist (dont le vrai nom est Zi Teng Wang) ? Il y a peu de chance, puisqu'il s'agit d'un mentaliste opérant outre-Atlantique, aux États-Unis. La personnalité peu connue pourrait pourtant gagner de la visibilité avec cette publicité qu'il vient de se faire.
L'Américain vient en effet de poster un message sur Facebook dans lequel il explique s'être implanté une puce RFID dans la main afin de pouvoir faire apparaître comme par magie des contenus sur un smartphone. Un tour qui n'a jamais vraiment bien fonctionné.
« Il s'avère qu'appuyer à plusieurs reprises le téléphone de quelqu'un d'autre contre ma main pour essayer de localiser le lecteur RFID de son téléphone n'a vraiment rien de mystérieux, de magique ou d'étonnant. Et souvent, les gens ont désactivé ce lecteur » explique-t-il dans un message sur Facebook, où il partage par ailleurs la radio de sa main.
Le prestidigitateur coincé avec un appareil qui doit retrouver le mot de passe par force brute
Il a ensuite essayé d'en faire une adresse Bitcoin, mais celle-ci ne lui a jamais servi. Il a enfin trouvé un petit intérêt à cette puce quand il a réussi à la re-coder pour faire apparaître un mème. Le petit truc a marché, jusqu'au jour où, malheureusement, l'URL menant à ce mème a cessé de fonctionner.
Rebelote, notre homme a alors cherché à coder à nouveau la puce RFID pour lui trouver une nouvelle utilité. Sauf qu'il s'est alors aperçu… qu'il en avait oublié le mot de passe ! S'en ouvrant à des amis technophiles, ils en sont arrivés à la conclusion que pour avoir accès à nouveau à la puce, Zi The Mentalist devait dorénavant constamment porter sur lui un lecteur RFID qui réussirait à retrouver à la longue le mot de passe en les essayant tous, soit une petite attaque à force brute. « Je vis actuellement ma propre dystopie cyberpunk » a-t-il résumé, ajoutant tout de même que c'était « gênant mais hilarant. »