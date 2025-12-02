Connaissez-vous Zi The Mentalist (dont le vrai nom est Zi Teng Wang) ? Il y a peu de chance, puisqu'il s'agit d'un mentaliste opérant outre-Atlantique, aux États-Unis. La personnalité peu connue pourrait pourtant gagner de la visibilité avec cette publicité qu'il vient de se faire.

L'Américain vient en effet de poster un message sur Facebook dans lequel il explique s'être implanté une puce RFID dans la main afin de pouvoir faire apparaître comme par magie des contenus sur un smartphone. Un tour qui n'a jamais vraiment bien fonctionné.

« Il s'avère qu'appuyer à plusieurs reprises le téléphone de quelqu'un d'autre contre ma main pour essayer de localiser le lecteur RFID de son téléphone n'a vraiment rien de mystérieux, de magique ou d'étonnant. Et souvent, les gens ont désactivé ce lecteur » explique-t-il dans un message sur Facebook, où il partage par ailleurs la radio de sa main.