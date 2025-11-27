Quelques jours plus tard, les studios ont franchi une étape supplémentaire : ils ont obtenu une subpoena DMCA, un mandat signé par un greffier fédéral, ordonnant à Discord de transmettre l’ensemble des données associées au compte de l’administrateur présumé. La liste est impressionnante : nom complet, adresse physique, adresses IP, numéro de téléphone, email. Discord doit fournir ces informations dans un délai très court.



Cet administrateur, connu uniquement sous un pseudonyme, est présenté comme l’opérateur principal d’une plateforme illégale active depuis plusieurs années, régulièrement contrainte de changer de nom de domaine. Il affirme n’avoir reçu aucune notification de Discord concernant la demande de divulgation de ses informations.