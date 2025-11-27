Hollywood mène une nouvelle offensive contre le piratage… et cette fois, la bataille se déroule sur Discord !
La plateforme communautaire, devenue l’un des points de ralliement privilégiés pour les fans de streaming alternatif, se retrouve au centre d’une demande judiciaire inhabituelle. Les studios américains exigent désormais l’identité complète de l’administrateur d’un service de streaming illicite bien connu du grand public.
Un serveur supprimé, puis une demande de données qui va beaucoup plus loin
Fin octobre, Discord a fermé un serveur regroupant plusieurs milliers d’utilisateurs, après y avoir détecté des liens renvoyant vers des contenus protégés. Un événement presque banal dans l’écosystème du piratage… jusqu’à ce qu’un document judiciaire révèle que cette suppression était en réalité le résultat direct d’une notice DMCA envoyée par la Motion Picture Association (MPA), au nom de Warner Bros.
Quelques jours plus tard, les studios ont franchi une étape supplémentaire : ils ont obtenu une subpoena DMCA, un mandat signé par un greffier fédéral, ordonnant à Discord de transmettre l’ensemble des données associées au compte de l’administrateur présumé. La liste est impressionnante : nom complet, adresse physique, adresses IP, numéro de téléphone, email. Discord doit fournir ces informations dans un délai très court.
Cet administrateur, connu uniquement sous un pseudonyme, est présenté comme l’opérateur principal d’une plateforme illégale active depuis plusieurs années, régulièrement contrainte de changer de nom de domaine. Il affirme n’avoir reçu aucune notification de Discord concernant la demande de divulgation de ses informations.
Discord, nouvelle cible stratégique dans la lutte antipiratage
Là où les actions visaient autrefois des hébergeurs ou des registrars étrangers, difficiles à atteindre, les studios ciblent désormais les plateformes communautaires où les administrateurs laissent, parfois involontairement, des traces bien plus simples à exploiter.
Discord conserve effectivement des données de connexion, même si des outils comme les VPN peuvent considérablement limiter leur utilité. Mais pour les ayants droit, chaque élément compte. Une adresse email réutilisée, un numéro virtuel mal anonymisé, une IP mal dissimulée… Il suffit d’un maillon faible pour défaire l’armure.
L’administrateur concerné assure avoir toujours séparé identité réelle et identité en ligne, avec plusieurs couches de protection techniques. Il se dit serein, habitué aux demandes de retrait et aux pressions juridiques. Mais cette affaire rappelle que les plateformes mainstream constituent désormais un point d’entrée privilégié pour remonter jusqu’aux personnes qui gèrent des services illicites.
La demande adressée à Discord pourrait d’ailleurs créer un précédent. Les studios cherchent de plus en plus à obtenir des informations directement auprès des plateformes où se rassemblent les communautés du streaming illégal. Et Discord, avec ses millions de serveurs et sa croissance explosive, apparaît comme une cible de choix.
Dans la bataille contre le piratage, le terrain n’est plus seulement technique. Il est devenu social, communautaire… et Discord se retrouve désormais en première ligne !