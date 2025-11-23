La Porte des Étoiles s'apprête à reprendre du service sur Amazon. Après des années dans les limbes et comme seul lot de consolation l'espoir de croiser les acteurs iconiques des séries lors de salons et conférences, Amazon a levé le voile sur son ambition projet Stargate. Aux commandes de la future série produite par Amazon MGM Studios, on retrouve Martin Gero, le créateur de Blindspot, qui revient dans l'univers où il a fait ses premiers pas télévisuels il y a deux décennies. Dean Devlin et Roland Emmerich, créateurs du film Stargate de 1994, participeront comme producteurs exécutifs. L'intrigue reste confidentielle pour le moment.