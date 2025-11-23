Amazon a officialisé la commande d'une nouvelle série Stargate pour sa plateforme Prime Video, qui va être confiée à Martin Gero, un vétéran de la franchise. Un retour aux sources qui fait envie.
La Porte des Étoiles s'apprête à reprendre du service sur Amazon. Après des années dans les limbes et comme seul lot de consolation l'espoir de croiser les acteurs iconiques des séries lors de salons et conférences, Amazon a levé le voile sur son ambition projet Stargate. Aux commandes de la future série produite par Amazon MGM Studios, on retrouve Martin Gero, le créateur de Blindspot, qui revient dans l'univers où il a fait ses premiers pas télévisuels il y a deux décennies. Dean Devlin et Roland Emmerich, créateurs du film Stargate de 1994, participeront comme producteurs exécutifs. L'intrigue reste confidentielle pour le moment.
Martin Gero, un vétéran de Stargate, aux commandes du projet
Pour relancer la marque Stargate sur nos écrans, le choix de Martin Gero nous paraît excellent. Le showrunner canadien a littéralement grandi professionnellement dans cet univers, en débutant comme chef scénariste sur Stargate Atlantis, la série lancée quelques saisons avant la fin de Stargate SG-1. « Stargate m'a tout appris sur la fabrication télévisuelle, c'est inscrit dans mon ADN », confie-t-il dans un communiqué qui respire l'enthousiasme.
Gero ne sera pas seul dans l'aventure. Joby Harold et Tory Tunnell, du studio Safehouse Pictures rejoignent le projet comme producteurs exécutifs. Mais le plus marquant reste, nous le disions au début de l'article, l'implication de Dean Devlin et Roland Emmerich, les créateurs du film de 1994, dans lequel figurait déjà un certain Michael Shanks, qui a aussi interprété le rôle du docteur Jackson dans Stargate SG-1. Le retour de Devlin et Emmerich montre la volonté d'Amazon de respecter les fondations de la franchise.
Brad Wright et Joe Mallozzi, piliers historiques de la franchise télévisée, complètent ce casting prometteur sur le papier, comme producteurs consultants. L'intrigue de la série, elle, reste jalousement gardée secrète, mais Martin Gero promet aux nouveaux venus « quelque chose d'extraordinaire », tout en assurant aux fidèles que cette série leur est dédiée. Un équilibre entre héritage et renouveau que de nombreux fans espèrent.
De 1994 à aujourd'hui, l'héritage d'une franchise culte
Si vous êtes familier de l'univers Stargate, vous vous souvenez peut-être que l'aventure a démarré en 1994 sur grand écran avec James Spader et Kurt Russell. Ce film fondateur a permis la naissance de Stargate SG-1, série phénomène qui s'étale sur dix saisons avec Richard Dean Anderson, Michael Shanks, Amanda Tapping et Christopher Judge (qui était récemment de passage en France, à Marseille, au Hero Festival) au casting. Une réussite qui a permis d'installer durablement la franchise dans le paysage télévisuel.
Stargate Atlantis a pris le relais entre 2004 et 2008, en transportant les spectateurs dans une nouvelle galaxie (avec les méchants Wraiths) pour cinq saisons. La franchise a ensuite multiplie les projets, avec deux films sortis à l'époque en direct-to-video et d'autres séries dérivées, jusqu'à Stargate Origins en 2018. Mais aucun n'a retrouvé la magie des premières heures, laissant les aficionados dans l'attente d'un renouveau.
Cette renaissance est presque logique puisque Amazon a racheté MGM Studio en 2022. De là, le retour de Stargate a toujours été dans les cartons, sous une forme ou un autre. Nick Pepper, responsable du développement chez Amazon MGM Studios, évoque « une franchise emblématique qui a captivé les audiences pendant des décennies ». Entre les mains de Gero et de son équipe étoilée, Stargate s'apprête à reconquérir le cœur du public sur Prime Video.