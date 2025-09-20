Splinter Cell est de retour ! Oui, mais attention, il ne s'agit pas d'un quelconque nouveau jeu de cette licence née sur Xbox (et PC) en 2002, mais d'une série animée sur Netflix. Et les réactions de nombreux internautes sont pour le moins… mitigées.
Rappelez-vous, il y a cinq ans, Netflix et Ubisoft Film & Television annonçaient une collaboration visant à donner vie à une adaptation animée de la franchise de jeux d’espionnage Splinter Cell. Et aujourd'hui, « tudum ! », le trailer de lancement est en ligne !
La série animée Splinter Cell arrive en octobre
Une bande-annonce qui met évidemment
l'infiltration, l'action à l'honneur, dans laquelle on découvre un Sam Fisher vieillissant, désormais à la retraite, mais qui va devoir reprendre du service suite aux sollicitations de l'agente Thunder. Appelé à reprendre du service, il doit aider sa nouvelle recrue à démêler un complot mondial mené par Diana Shetland, la fille de Douglas Shetland, ennemi de Fisher (rencontré dans Chaos Theory).
À l'écriture de ce Splinter Cell Deathwatch, on retrouve Derek Kolstad, lequel a notamment œuvré sur John Wick, ceci expliquant sans doute l'orientation très action prise par ce trailer officiel. Pas de Michael Ironside côté voix, avec un Sam Fisher qui sera doublé ici par Liev Schreiber.
Un trailer déjà décrié par les internautes ?
Lancée en 2002, la saga Splinter Cell faisait alors office de grand rival vis-à-vis d'une autre série vidéoludique d'infiltration : Metal Gear Solid. La licence signée Ubisoft s'est écoulée à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, et quand bien même Splinter Cell conserve une place particulière dans le coeur des fans, le dernier opus (Blacklist) remonte à… 2013.
Du côté de chez Netflix, des dernières années, on n'a pas hésité à décliner les licences vidéoludiques, à commencer par The Witcher ou encore Resident Evil, mais également les séries animées Arcane, inspirée de l’univers de League of Legends, Cyberpunk: Edgerunners, Castlevania, ou encore Devil May Cry.
Sous le trailer mis en ligne par Netflix, de nombreux internautes se montrent pour le moins mitigés, et s'interrogent sur le fait que Sam Fisher puisse être « mis sur la touche dans sa propre série ». « Sam Fisher va subir le même sort qu'Indiana Jones et être progressivement mis sur le côté » peut-on notamment lire, ou encore « Le message est clair, je vois déjà 4 ou 5 femmes en tant que leaders avec des coupes de cheveux bizarres, et des hommes qui incarnent les méchants, sauf Sam ».
Et lorsqu'un internaute demande pourquoi ces jugements à la fois hâtifs et négatifs, à un autre internaute de lui répondre : « Parce que Netflix. Parce qu'Ubisoft. C'est littéralement tout ce que vous devez savoir... ».
Splinter Cell Deathwatch sera à découvrir sur Netflix à compter du 14 octobre prochain.
