Sous le trailer mis en ligne par Netflix, de nombreux internautes se montrent pour le moins mitigés, et s'interrogent sur le fait que Sam Fisher puisse être « mis sur la touche dans sa propre série ». « Sam Fisher va subir le même sort qu'Indiana Jones et être progressivement mis sur le côté » peut-on notamment lire, ou encore « Le message est clair, je vois déjà 4 ou 5 femmes en tant que leaders avec des coupes de cheveux bizarres, et des hommes qui incarnent les méchants, sauf Sam ».

Et lorsqu'un internaute demande pourquoi ces jugements à la fois hâtifs et négatifs, à un autre internaute de lui répondre : « Parce que Netflix. Parce qu'Ubisoft. C'est littéralement tout ce que vous devez savoir... ».

Splinter Cell Deathwatch sera à découvrir sur Netflix à compter du 14 octobre prochain.