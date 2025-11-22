Dernier réflexe simple qui vaut pour tout type de toiles.… Si votre écran est enroulable ou motorisé, mieux vaut le replier une fois la séance terminée. Rangée dans son carter plutôt qu’exposée en permanence, la toile prend moins la poussière, évite les UV directs et limite les risques de chocs ou de traces du quotidien (enfants, animaux, meubles déplacés un peu vite…). Ce n’est pas seulement une question de propreté : moins la toile est exposée, moins vous aurez à la nettoyer, et plus longtemps elle conservera un rendu homogène. On est évidemment loin d’une salle de cinéma, où la toile est fixée, en place, et entretenue de façon professionnelle. Dans un salon, avec une vie de famille et des fenêtres plein sud, replier l’écran reste tout simplement la solution la plus prudente.