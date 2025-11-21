Auchan va déployer 50 000 palettes connectées signées IBM dans sa chaîne logistique française. Ces dernières, qui intègreront des capteurs IoT et seront en plastique recyclable, permettront de réduire le gaspillage alimentaire et l'empreinte carbone du distributeur.
Le distributeur Auchan et IBM ont annoncé, jeudi, le déploiement massif de palettes intelligentes développées par le géant américain, dans ses entrepôts et magasins français. Elles prennent la forme de conteneurs nouvelle génération, équipés de multiples capteurs qui tracent en temps réel les marchandises et surveillent leur état. L'idée est de limiter de manière drastique les pertes alimentaires liées aux ruptures de la chaîne du froid, tout en allégeant le bilan carbone d'une logistique plus qu'énergivore.
10 000 palettes connectées déjà testées avec succès dans les entrepôts Auchan
L'IBM Smart Green Pallet, c'est le nom de cette innovation. Et celle-ci dissimule, sous son apparence ordinaire, un vrai concentré de technologies. Fabriquée en plastique recyclable, elle embarque de multiples capteurs connectés via l'Internet des objets. Qu'il s'agisse de la géolocalisation, de la mesure continue de la température ou de la détection des chocs physiques, ces palettes scrutent l'état des produits transportés à chaque étape du parcours logistique.
Le système a fait ses preuves lors d'une phase pilote qui a vu 10 000 palettes être déployées dans deux entrepôts reliés à quatre magasins Auchan. Les données remontées en temps réel permettent aux équipes d'intervenir dès qu'une anomalie se produit. En cas de variation de température anormale sur des produits réfrigérés ou de choc violent pendant la manutention, le système alerte immédiatement les responsables concernés.
Selon l'ADEME, le gaspillage alimentaire représente jusqu'à 5% des émissions de carbone durant le cycle logistique. En surveillant en continu les conditions de transport des produits réfrigérés particulièrement sensibles, ces palettes intelligentes permettent de détecter et prévenir les ruptures qui génèrent pertes alimentaires. Autant donc dire que ça ne peut que bénéficier à notre planète.
Des palettes plus légères pour aussi réduire la consommation de carburant
Ces palettes marquent des points sur le plan environnemental. Elles pèsent en effet un tiers de moins que les modèles traditionnels, ce qui facilite le travail des équipes et réduit au passage la consommation de carburant lors des transports. Selon IBM, remplacer une palette bois par une Smart Green Pallet évite l'équivalent de 21 328 tonnes de CO2 sur huit ans, grâce à une durée de vie prolongée.
Avec ces palettes connectées, Auchan vise une réduction de 25% de son empreinte carbone d'ici 2030 par rapport à 2020. « Grâce aux Smart Green Pallets, nous franchissons une nouvelle étape vers une supply chain responsable », affirme Franck Descamps, directeur Appro Logistique France d'Auchan. Pour le distributeur, c'est une transformation qui ne fait que commencer.
Le projet, qui prend vie, a même reçu le label « Logistique 4.0 » du plan France 2030. Pour Alex Bauer, General Manager d'IBM Consulting France, l'IBM Smart Green Pallet est un « nouveau standard » qui concilie qualité alimentaire, efficacité opérationnelle et performance environnementale. Un modèle d'économie circulaire au retour sur investissement qui promet d'être rapide, d'après l'entreprise.