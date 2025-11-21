Le distributeur Auchan et IBM ont annoncé, jeudi, le déploiement massif de palettes intelligentes développées par le géant américain, dans ses entrepôts et magasins français. Elles prennent la forme de conteneurs nouvelle génération, équipés de multiples capteurs qui tracent en temps réel les marchandises et surveillent leur état. L'idée est de limiter de manière drastique les pertes alimentaires liées aux ruptures de la chaîne du froid, tout en allégeant le bilan carbone d'une logistique plus qu'énergivore.