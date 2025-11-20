Google Sans Flex s’inscrit dans la lignée des typographies récentes du géant américain, mais va nettement plus loin en matière de flexibilité. Comme son nom l’indique, cette police variable peut modifier sa forme grâce à cinq axes distincts : poids, largeur, inclinaison, grade et rondeur. Une souplesse qui permet d’adapter précisément son style, que ce soit pour une interface, un site web ou un projet graphique plus ambitieux.

Déjà visible dans plusieurs applications Google et au sein de l’interface Pixel, Google Sans Flex fait partie intégrante de Material 3. Dans un billet de blog, Google expliquait que cette police peut « changer de forme selon l’échelle », permettant une lisibilité optimale aussi bien en petit format que dans des titres imposants. Les passionnés ont d’ailleurs déjà commencé à décortiquer son comportement, notamment lorsqu’elle est condensée : les formes circulaires deviennent légèrement rectangulaires, une particularité saluée par les typographes sur Reddit.