Google vient de mettre en libre accès une police très attendue par les amateurs de design et les fans d’Android. Et sa grande particularité pourrait bien vous donner envie de l'utiliser sur tous vos documents.
Depuis plusieurs années, Google modernise l’identité visuelle d’Android avec son langage Material 3. Après avoir déployé de nouveaux éléments d’interface et des icônes plus expressives, la firme passe à l’étape suivante : ouvrir au public sa nouvelle police variable, Google Sans Flex, jusque-là réservée aux produits maison. Bonne nouvelle : elle est désormais disponible en téléchargement gratuit et peut être utilisée dans tous vos projets, personnels ou professionnels.
La police officielle de Google, disponible gratuitement
Google Sans Flex s’inscrit dans la lignée des typographies récentes du géant américain, mais va nettement plus loin en matière de flexibilité. Comme son nom l’indique, cette police variable peut modifier sa forme grâce à cinq axes distincts : poids, largeur, inclinaison, grade et rondeur. Une souplesse qui permet d’adapter précisément son style, que ce soit pour une interface, un site web ou un projet graphique plus ambitieux.
Déjà visible dans plusieurs applications Google et au sein de l’interface Pixel, Google Sans Flex fait partie intégrante de Material 3. Dans un billet de blog, Google expliquait que cette police peut « changer de forme selon l’échelle », permettant une lisibilité optimale aussi bien en petit format que dans des titres imposants. Les passionnés ont d’ailleurs déjà commencé à décortiquer son comportement, notamment lorsqu’elle est condensée : les formes circulaires deviennent légèrement rectangulaires, une particularité saluée par les typographes sur Reddit.
Autre bonne nouvelle : Google Sans Flex est proposée sous licence SIL Open Font License, ce qui signifie qu’elle est libre, gratuite, et utilisable sans attribution, aussi bien en numérique que sur des supports imprimés. Il est même possible de l’intégrer dans des projets commerciaux, la seule restriction étant l’interdiction de revendre la police elle-même.
Pour les créateurs, designers ou simples curieux, c’est l’occasion parfaite d’explorer une typographie moderne, expressive et hautement adaptable… le tout sans débourser un centime. Rendez-vous sur le site Google Fonts pour la télécharger immédiatement !