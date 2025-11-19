Le géant chinois des smartphones fait un retour intéressant en France. Xiaomi ouvre en effet plusieurs magasins dans notre pays.
Durant l'été 2022, presque tous les magasins Xiaomi en France était brutalement fermés. Depuis, le pays était orphelin des magasins de la marque. Un vide qui n'était semble-t-il pas appelé à durer, puisque l'entreprise à l'origine de monstres comme le Xiaomi 17 Pro Max remet les pieds en France, avec des magasins qui y ouvrent leurs portes.
Un premier Xiaomi Store installé à Créteil
Oui, les Xiaomi Store sont de nouveau une réalité en France. Le géant chinois vient en effet de rouvrir son premier établissement du genre sur notre sol, puisque depuis le 15 novembre, les clients du centre commercial Créteil Soleil (situé au sud-est de Paris) peuvent y faire leurs courses.
Une grande ouverture officielle de ce premier magasin est par ailleurs programmée pour le vendredi 21 novembre. Et l'on n'est pas ici dans un fusil à un coup, le numéro 3 mondial du smartphone ayant déjà deux autres projets du même genre dans son sac.
Deux autres Xiaomi Store seront ouverts dans des centres commerciaux d'Île-de-France
Car Xiaomi veut semble-t-il d'abord et avant tout s'enraciner dans la région Île-de-France. L'ouverture d'un second magasin est ainsi déjà programmée, pour le mois de décembre prochain, cette fois dans le centre commercial Westfield Vélizy 2 (cette fois dans le département des Yvelines).
Un troisième enfin devrait cette fois, selon des informations de nos confrères de Frandroid obtenues directement auprès de Xiaomi France, prendre place dans le centre commercial Qwartz, à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Ce dernier devrait cette fois ouvrir ses portes au public au début de l'année 2026. On imagine que le spécialiste des appareils électroniques veut d'abord jouer la sécurité en ciblant la région la plus riche et la plus peuplée du pays, avant de potentiellement commencer à rayonner dans d'autres territoires du pays.