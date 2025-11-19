Oui, les Xiaomi Store sont de nouveau une réalité en France. Le géant chinois vient en effet de rouvrir son premier établissement du genre sur notre sol, puisque depuis le 15 novembre, les clients du centre commercial Créteil Soleil (situé au sud-est de Paris) peuvent y faire leurs courses.

Une grande ouverture officielle de ce premier magasin est par ailleurs programmée pour le vendredi 21 novembre. Et l'on n'est pas ici dans un fusil à un coup, le numéro 3 mondial du smartphone ayant déjà deux autres projets du même genre dans son sac.