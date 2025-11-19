Attendue depuis une éternité par des millions d’utilisateurs, une nouvelle option arrive enfin sur WhatsApp. Et cette fois, c’est l’iPhone qui sera le premier servi.
Depuis plus d’une décennie, WhatsApp domine la messagerie mobile… mais avec une absence incompréhensible : l’impossibilité d’utiliser plusieurs comptes sur un même appareil. Une limite d’autant plus frustrante pour ceux qui jonglent entre vie pro et personnelle, alors que des apps comme Telegram ou Instagram proposent cette flexibilité depuis longtemps. L'attente est bientôt terminée, tout du moins pour les utilisateurs d'iPhone qui vont enfin bénéficier d'une fonction pour changer rapidement de compte WhatsApp dans l'application de messagerie.
Passer d'un compte WhatsApp perso à pro en un clin d'oeil, c'est bientôt possible…sur iPhone
La version bêta repérée par WABetaInfo révèle l’apparition d’une nouvelle section dédiée à la gestion multi-compte. Les utilisateurs pourront bientôt ajouter un second profil, personnel ou professionnel, et passer de l’un à l’autre en un seul geste, comme sur Instagram.
Ce n'est pas la première fois que la gestion du multi-compte montre le bout de son nez. Il y a quelques mois déjà, des bouts de code avaient laissé entendre que Meta travaillait à son intégration, mais cette fois cette dernière est présente dans une bêta, à destination des utilisateurs enregistrés.
Cette nouveauté marque un vrai tournant pour l’écosystème Apple : jusqu’ici, même les utilisateurs Android devaient parfois recourir à des appareils double SIM ou à des clones d’application. Sur iPhone, tout sera géré directement depuis l’app officielle, sans manipulation technique ni déconnexion forcée.
La fonction n’est pas encore accessible à tous les testeurs, ce qui laisse penser que Meta procède à un déploiement progressif. Mais son intégration profonde dans la bêta iOS indique que la sortie publique pourrait intervenir dans les prochaines semaines.
WhatsApp suit généralement un rythme régulier : une fonctionnalité repérée en bêta arrive rapidement dans une version finale. Sauf revirement de situation soudain, la gestion des comptes multiples devrait donc débarquer sur iPhone avant la fin de l’année ou au début de la suivante.
Pour des millions d’utilisateurs, ce sera l’une des mises à jour les plus pratiques jamais introduites par l’application, et un changement qui pourrait transformer l’usage quotidien de WhatsApp sur iOS. Courage, plus que quelques semaines à attendre.
