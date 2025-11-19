La version bêta repérée par WABetaInfo révèle l’apparition d’une nouvelle section dédiée à la gestion multi-compte. Les utilisateurs pourront bientôt ajouter un second profil, personnel ou professionnel, et passer de l’un à l’autre en un seul geste, comme sur Instagram.

Ce n'est pas la première fois que la gestion du multi-compte montre le bout de son nez. Il y a quelques mois déjà, des bouts de code avaient laissé entendre que Meta travaillait à son intégration, mais cette fois cette dernière est présente dans une bêta, à destination des utilisateurs enregistrés.

Cette nouveauté marque un vrai tournant pour l’écosystème Apple : jusqu’ici, même les utilisateurs Android devaient parfois recourir à des appareils double SIM ou à des clones d’application. Sur iPhone, tout sera géré directement depuis l’app officielle, sans manipulation technique ni déconnexion forcée.

La fonction n’est pas encore accessible à tous les testeurs, ce qui laisse penser que Meta procède à un déploiement progressif. Mais son intégration profonde dans la bêta iOS indique que la sortie publique pourrait intervenir dans les prochaines semaines.