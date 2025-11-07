Neferith

Toute façon, c’est évident.

Aujourd’hui, les outils de traduction sont plus que corrects, c’est juste idiot de s’en passer.

Alors oui, ça fait du mal aux métiers de traducteur. Mais on peut voir les choses autrement : ça ne fait pas le taff d’un vrai traducteur, par contre ça peut donner accès aux gens à des contenus auquel ils n’auraient pas accès autrement.

On nous bassin souvent avec l’égalité. Ce genre de traducteur donne à la fois une plus grande liberté d’usage et d’égalité. Même si oui, ce n’est pas pareil de lire du texte traduit artificiellement.