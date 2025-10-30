Depuis aujourd'hui et jusqu'à demain vendredi 31 octobre, les internautes peuvent rejouer gratuitement au célébrissime Pac-Man directement depuis Google, grâce à un Doodle spécial Halloween 2025. Le jeu s’ouvre en un clic sur la page d’accueil et propose un labyrinthe aux couleurs automnales, peuplé de fantômes déguisés et de citrouilles animées.

Ce clin d’œil n’est pas anodin : le 22 mai 1980, Pac-Man faisait sa première apparition dans les salles d’arcade japonaises, marquant l’histoire du jeu vidéo. Pour Google, l’occasion était parfaite de combiner célébration d’Halloween et hommage à l’un des symboles les plus durables de la culture pop.

Le géant américain précise sur son blog officiel que ce Doodle interactif a été entièrement repensé pour l’occasion, avec un design inspiré des premières versions du jeu et une bande-son modernisée. « C’est un hommage à la simplicité et au plaisir intemporel du gameplay de Pac-Man », explique l’équipe créative de Google Doodles.