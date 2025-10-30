Pour célébrer Halloween, Google a décidé de faire un joli clin d’œil aux nostalgiques. Un célèbre jeu d’arcade qui fête cette année ses 45 ans fait son grand retour sous la forme d’un Doodle interactif sur la page d’accueil du moteur de recherche.
Citrouilles, fantômes et clins d’œil rétro envahissent le web à l’approche d’Halloween. Chaque année, les géants de la tech rivalisent d’imagination pour marquer cette période propice à la créativité et à la nostalgie. Google ne déroge pas à la règle, et cette fois, c’est sur sa page d’accueil que la magie opère. Entre deux recherches, les internautes peuvent découvrir une surprise ludique et entièrement gratuite, pensée pour mêler esprit festif et hommage à l’histoire du jeu vidéo.
Les fantômes de Pac-Man reviennent nous hanter pour Halloween
Depuis aujourd'hui et jusqu'à demain vendredi 31 octobre, les internautes peuvent rejouer gratuitement au célébrissime Pac-Man directement depuis Google, grâce à un Doodle spécial Halloween 2025. Le jeu s’ouvre en un clic sur la page d’accueil et propose un labyrinthe aux couleurs automnales, peuplé de fantômes déguisés et de citrouilles animées.
Ce clin d’œil n’est pas anodin : le 22 mai 1980, Pac-Man faisait sa première apparition dans les salles d’arcade japonaises, marquant l’histoire du jeu vidéo. Pour Google, l’occasion était parfaite de combiner célébration d’Halloween et hommage à l’un des symboles les plus durables de la culture pop.
Le géant américain précise sur son blog officiel que ce Doodle interactif a été entièrement repensé pour l’occasion, avec un design inspiré des premières versions du jeu et une bande-son modernisée. « C’est un hommage à la simplicité et au plaisir intemporel du gameplay de Pac-Man », explique l’équipe créative de Google Doodles.
Un retour nostalgique…et accessible à tous !
Ce Doodle permet de rejouer à Pac-Man dans sa forme la plus pure : on y retrouve le célèbre héros jaune avalant des pastilles tout en fuyant Blinky, Pinky, Inky et Clyde — les quatre fantômes iconiques de la franchise. Les commandes restent intuitives, et la partie démarre immédiatement, sans téléchargement ni inscription.
En plus de célébrer un anniversaire marquant, Google met en avant l’héritage culturel du titre. Dans son communiqué, la firme rappelle que Pac-Man a dépassé les frontières du jeu vidéo : il a inspiré des films, des jouets, des chansons et même un emoji universellement reconnu.
« Quarante-cinq ans après sa sortie, Pac-Man continue de rassembler des générations de joueurs », souligne Google. « Son message reste simple : il s’agit d’un jeu de persévérance, de stratégie et de plaisir accessible à tous »
Ce n’est pas la première fois que Google ressuscite un classique du jeu vidéo. Le tout premier Doodle interactif, lancé en 2010, célébrait déjà Pac-Man, et avait été joué des millions de fois en quelques jours. Quinze ans plus tard, l’histoire se répète, confirmant que le petit héros jaune n’a pas dit son dernier mot.