Un fan de la saga Fallout a mis au point un cadran pour Pixel Watch 4, inspiré du célèbre Pip-Boy, et le résultat est tel que ce dernier pourrait prochainement être décliné sur la boutique Play Store de Google.
Depuis son entrée en scène en 1997, Fallout n'est pas un simple jeu, c'est une véritable culture. Ses décors post-apocalyptiques et son esthétique rétro-futuriste ont conquis une communauté de fans passionnés, souvent très créatifs. Certains n'hésitent pas à recréer des artefacts ou des équipements cultes directement dans leur vie, preuve d'un amour inconditionnel.
Un cadran Fallout pour la Pixel Watch à temps pour le Fallout Day !
Et si nous ne vivons pas (encore ?) dans un monde post-apocalyptique peuplé de Goules, rien ne vous empêche d'arborer fièrement un Pip-Boy au poignet ! En effet, un fan inconditionnel de la licence a conçu un cadran pour la montre connectée Pixel Watch 4, inspiré de Fallout.
Loin d'être un simple gadget esthétique, celui-ci affiche de véritables données récupérées depuis la montre ou, encore, de l'application Météo. Un cadran mis au point juste à temps pour le Fallout Day, à savoir le 23 octobre, puisque c'est à cette date (mais en 2077) qu'a lieu l'apocalypse nucléaire dans le jeu.
Bientôt disponible sur la boutique Play Store de Google ?
Selon la publication initiale de l'utilisateur Neo4114 sur Reddit, il s'agit d'une toute première création. Et force est de reconnaître que le résultat est d'un niveau particulièrement impressionnant. Face à la réaction on ne peut plus enthousiaste de nombreux utilisateurs, le créateur a tenu à revenir sur la mise au point et l'utilité de chaque élément.
Le cadran permet notamment de visualiser le risque de pluie, la température extérieure, la fréquence cardiaque, le nombre de pas effectués… le tout, en réemployant des éléments visuels directement issus de Fallout. Certains indicateurs changent également de couleur en temps réel, en fonction des situations.
Le développeur annonce explorer actuellement différentes façons de partager le projet, possiblement via le Play Store de Google. Une vingtaine de testeurs ont été réquisitionnés pour peaufiner le cadran ces prochaines semaines, avant de savoir si celui-ci pourra être validé par Google.
A défaut, le projet devrait être mis à disposition directement sur la plateforme GitHub. On prévoit également d'ajouter une option de personnalisation du nom de l'utilisateur afin que chacun puisse personnaliser le cadran de sa montre Pip-Boy.
Enfin, côté jeux vidéo, Bethesda a confirmé tout récemment le lancement de Fallout 4 : Anniversary Edition, qui sera disponible le 10 novembre sur PC, ainsi que sur les consoles PlayStation et Xbox. La version Nintendo Switch 2 quant à elle sera disponible en 2026.