Selon la publication initiale de l'utilisateur Neo4114 sur Reddit, il s'agit d'une toute première création. Et force est de reconnaître que le résultat est d'un niveau particulièrement impressionnant. Face à la réaction on ne peut plus enthousiaste de nombreux utilisateurs, le créateur a tenu à revenir sur la mise au point et l'utilité de chaque élément.

Le cadran permet notamment de visualiser le risque de pluie, la température extérieure, la fréquence cardiaque, le nombre de pas effectués… le tout, en réemployant des éléments visuels directement issus de Fallout. Certains indicateurs changent également de couleur en temps réel, en fonction des situations.