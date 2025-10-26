Et si le plein de votre voiture devenait gratuit ? Des panneaux sur le toit et votre véhicule électrique se gave d’énergie verte, directement chez vous (ou ailleurs). C’est la promesse alléchante de la recharge solaire proposée aujourd'hui par Nissan.
La semaine prochaine, lors du Japan Mobility Show, Nissan présentera un système de toit solaire installé sur sa petite Sakura, l'une des voitures électriques les plus vendues au Japon. Baptisé Ao-Solar Extender, ce dispositif pourrait, selon le constructeur, générer assez d'énergie pour parcourir gratuitement jusqu'à 3 000 km par an.
« Ao-Solar Extender » ?
Le dispositif Ao-Solar Extender est conçu pour recharger le véhicule en permanence, que ce soit en roulant ou à l'arrêt. Le panneau solaire fixe sur le toit capte l'énergie en continu.
Mais c'est une fois stationné que le système révèle toute son ingéniosité : un second panneau se déploie, augmentant significativement la surface de captation et portant la puissance de charge à environ 500 watts. Au-delà de la simple recharge, Nissan promet avoir pensé ce système comme un atout confort.
Une fois déployé, le panneau additionnel crée de l'ombre et bloque les rayons du soleil à travers le pare-brise. Cela permet de limiter la surchauffe de l'habitacle et, par conséquent, de réduire l'utilisation de la climatisation, préservant ainsi l'autonomie.
Une énergie solaire suffisante pour couvrir la majorité des besoins de nombreux automobilistes
Le constructeur précise que l'ensemble a été conçu pour s'intégrer harmonieusement au design de la Sakura, tout en minimisant la traînée aérodynamique.
Pour démontrer la pertinence de son système, Nissan s'est appuyé sur l'analyse des données de conduite des propriétaires de Sakura. Il en ressort que nombre d'entre eux effectuent principalement de courts trajets quotidiens, pour les courses ou l'école.
Pour ce profil d'utilisateurs, l'énergie solaire pourrait donc suffire à couvrir l'essentiel de leurs besoins, rendant la recharge sur le réseau quasi inutile.
Autre atout non négligeable, le système peut également se transformer en source d'alimentation de secours, offrant une solution d'appoint précieuse en cas de catastrophe naturelle ou de coupure de courant. A voir maintenant à quel tarif sera proposé ce nouveau dispositif.