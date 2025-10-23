« Je recevais des dizaines d’appels, mon téléphone n’arrêtait pas de sonner. J’ai cru qu’un membre de ma famille était mort », raconte aujourd’hui celui qui se fait désormais appeler Sam Struan. À l’époque, il ne connaissait même pas Reddit et pensait à une arnaque. Quelques heures plus tard, il découvrait que sa carte de visite faisait le tour du web.

Loin de rire de la situation, le jeune homme est pris de panique. Apple l’appelle, lui demande s’il est au courant de la publication et, dès son retour en boutique, l’écarte temporairement du contact avec le public. Les journalistes affluent, les curieux téléphonent au magasin pour demander « si Sam Sung travaille bien là ». Apple finit même par lui retirer ses cartes de visite.

« J’étais terrifié à l’idée de perdre mon emploi. J’étais jeune, dans un nouveau pays, et je ne voulais pas attirer de problèmes », explique-t-il. L’agitation finira par retomber, mais le nom de Sam Sung était déjà devenu une blague planétaire.

En 2013, il quitte Apple pour se reconvertir dans le recrutement. Un an plus tard, il décide de revendre aux enchères sa fameuse carte de visite et des morceaux de son ancien uniforme. L’objet s’arrache pour plus de 2 500 $, dont les bénéfices sont reversés à Children’s Wish, une association caritative. « C’était le seul bon souvenir que je garde de toute cette histoire », confie-t-il.