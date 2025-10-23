En 2012, un simple badge Apple a suffi à propulser Sam Sung dans la légende d’Internet. Douze ans plus tard, l’ancien employé revient sur cette histoire improbable qui a changé sa vie, entre peur du licenciement, vente caritative et changement d’identité.
Tout a commencé dans un Apple Store de Vancouver, où un jeune employé écossais du nom de Sam Sung vendait des iPhone et des MacBook comme n’importe quel autre vendeur. Jusqu’au jour où sa carte de visite, affichant fièrement « Specialist – Sam Sung, Apple Store », a été postée sur Reddit. En quelques heures, la photo est devenue virale : le monde entier s’amusait du hasard d’un nom identique à celui du plus grand rival d’Apple.
En quelques heures, la vie de Sam Sung est bouleversée
« Je recevais des dizaines d’appels, mon téléphone n’arrêtait pas de sonner. J’ai cru qu’un membre de ma famille était mort », raconte aujourd’hui celui qui se fait désormais appeler Sam Struan. À l’époque, il ne connaissait même pas Reddit et pensait à une arnaque. Quelques heures plus tard, il découvrait que sa carte de visite faisait le tour du web.
Loin de rire de la situation, le jeune homme est pris de panique. Apple l’appelle, lui demande s’il est au courant de la publication et, dès son retour en boutique, l’écarte temporairement du contact avec le public. Les journalistes affluent, les curieux téléphonent au magasin pour demander « si Sam Sung travaille bien là ». Apple finit même par lui retirer ses cartes de visite.
« J’étais terrifié à l’idée de perdre mon emploi. J’étais jeune, dans un nouveau pays, et je ne voulais pas attirer de problèmes », explique-t-il. L’agitation finira par retomber, mais le nom de Sam Sung était déjà devenu une blague planétaire.
En 2013, il quitte Apple pour se reconvertir dans le recrutement. Un an plus tard, il décide de revendre aux enchères sa fameuse carte de visite et des morceaux de son ancien uniforme. L’objet s’arrache pour plus de 2 500 $, dont les bénéfices sont reversés à Children’s Wish, une association caritative. « C’était le seul bon souvenir que je garde de toute cette histoire », confie-t-il.
Plus d'une décennie plus tard, Sam Struan relativise sur cette histoire hors du commun
Malgré la bonne action, la blague est restée. « Je ne voulais pas être connu pour une plaisanterie sur Internet », admet Struan. Il choisit alors de changer de nom, s’inspirant du village écossais de Struan, situé sur l’île de Skye. Ce n’est qu’après avoir quitté Apple qu’il officialise ce changement, afin de tourner la page, et d’éviter les jeux de mots dans sa carrière.
Aujourd’hui, plus d’une décennie après sa soudaine notoriété, il mène une vie paisible, loin des projecteurs, mais admet que certains de ses proches l’appellent encore « Sam Sung ». « Même ma sœur refuse de modifier mon nom dans son téléphone », s’amuse-t-il.
S’il ne regrette pas sa décision, Struan confie qu’il aurait aimé prendre les choses avec plus d’humour : « J’aurais dû simplement en rire, remercier les gens sur LinkedIn et profiter du moment. » Une leçon d’Internet à méditer : parfois, un simple nom peut transformer une carrière, et changer une vie.