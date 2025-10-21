Un article du média Bloomberg vient de révéler que Google allait bientôt permettre à 15 superfans non-employés américains de « fournir (leur) avis et de contribuer à l'élaboration d'un téléphone Pixel en cours de développement ». La firme a, pour cela lancé un concours nommé « Programme de testeurs de confiance » (« Trusted Tester program » en anglais). Elle invite les intéressés à montrer leur passion, mais aussi leur connaissance étendue des smartphones de la marque. L'objectif est, avant tout, d'obtenir des retours sur la qualité des futurs produits avant qu'ils ne soient proposés au grand public.