Le Google Pixel 11 n'est pas encore annoncé mais Google avance déjà sur la question : la firme recherche des « superfans » afin de tester son nouveau smartphone.
Lancé le 28 août dernier et pouvant accéder à la bêta Android depuis mi-septembre, le Google Pixel 10 est encore tout jeune. Mais Google, qui est récemment parvenu à placer ses smartphones dans le Top 5 des mobiles premium, est déjà passé à autre chose : le géant de la Tech souhaite faire tester à une poignée d'élus le futur Google Pixel 11.
Google recherche 15 "superfans" pour tester le Pixel 11
Google a créé, il y a quelques années déjà, le club Pixel Superfans qui, comme son nom l'indique, rassemble une communauté de passionnés de la marque Pixel. Ces petits veinards, basés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne ont notamment accès à des évènements, des réductions spéciales, des cadeaux et des sessions d'échange avec les équipes en charge du développement des produits.
Un article du média Bloomberg vient de révéler que Google allait bientôt permettre à 15 superfans non-employés américains de « fournir (leur) avis et de contribuer à l'élaboration d'un téléphone Pixel en cours de développement ». La firme a, pour cela lancé un concours nommé « Programme de testeurs de confiance » (« Trusted Tester program » en anglais). Elle invite les intéressés à montrer leur passion, mais aussi leur connaissance étendue des smartphones de la marque. L'objectif est, avant tout, d'obtenir des retours sur la qualité des futurs produits avant qu'ils ne soient proposés au grand public.
Quelle stratégie pour éviter les fuites ?
Bien sûr, pour éviter les fuites, tout le process est fortement encadré : les heureux élus devront signer un accord de confidentialité et promettre de ne rien révéler sur le téléphone. Ils devront également cacher le produit dans une coque spéciale pour que personne d'autre ne découvre son design.
Pour avoir une chance d'être choisi, il faut faire partie des Pixel Superfans. On ne sait pas, pour l'heure, quand démarrera la sélection ni le test car Google n'a pas communiqué sur le sujet. Si les entreprises ont l'habitude de faire tester leurs produits par leurs employés ou de faire venir une poignée d'élus dans leurs locaux pour recueillir des avis, il est, en revanche, assez rare qu'une société comme Google permette à ses fans d'utiliser librement un smartphone avant son annonce officielle.
Les risques de fuites semblent, malgré tout, assez restreints puisque ces produits sont généralement équipés d'identifiants permettant de tracer leur origine. On peut également être sûrs que Google saura se montrer très dissuasif. L'entreprise semble toutefois bien décidée à prendre les devants pour éviter les nouvelles fuites. Rappelons que certaines informations ont d'ores et déjà commencé à circuler.
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !