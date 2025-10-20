Jour, nuit, jour, nuit… Depuis la dernière mise à jour de PowerToys, Windows 11 ne sait plus sur quel mode danser.
Les plaintes concernant les sautes d’humeur de Windows 11 s’accumulent depuis quelques jours. D’après de nombreux retours utilisateur, certains PC basculent d’eux-mêmes du mode sombre au mode clair, et inversement, sans prévenir ni logique apparente. Un bug à rendre chèvre, pour lequel Microsoft a déjà trouvé le coupable. Et surprise, les mises à jour système n’y sont pour rien (!).
Un module PowerToys un peu trop zélé
Car le responsable de ces changements intempestifs n’est pas Windows lui-même, mais PowerToys, la boîte à outils open source de Microsoft. Pour rappel, la dernière version, estampillée 0.95, a introduit un nouveau module baptisé Light Switch, censé adapter automatiquement le thème de l’OS en fonction de l’heure ou de la position géographique.
Une fonction déjà proposée depuis longtemps sur macOS, que beaucoup attendaient côté Windows, mais qui connaît manifestement un démarrage un peu trop enthousiaste, puisqu’elle s’est activée par défaut sur tous les systèmes, y compris chez celles et ceux qui n’avaient rien demandé. Plus agaçant encore, même en modifiant le thème manuellement dans les paramètres de personnalisation du système d'exploitation, PowerToys reprend aussitôt la main et rétablit ses propres réglages.
Bref, si votre PC passe tout seul du clair au sombre en fin de journée, ou qu’il s’est réveillé baigné de lumière alors que vous l’aviez plongé dans l’obscurité la veille, vous savez désormais où chercher.
Comment corriger le bug dès maintenant
À titre d’information, Microsoft a confirmé qu’il s’agissait bien d’une erreur, précisant que Light Switch n’aurait jamais dû être activé automatiquement. L’équipe de développement prépare un correctif, attendu dans les prochains jours.
En attendant, la seule solution consiste à désactiver manuellement Light Switch depuis PowerToys. Pour ce faire, il suffit d’ouvrir l’application, de se rendre dans la section Outils système puis Interrupteur, et de désactiver la fonctionnalité. Le changement est immédiat et empêche PowerToys de modifier à nouveau le thème.
