Car le responsable de ces changements intempestifs n’est pas Windows lui-même, mais PowerToys, la boîte à outils open source de Microsoft. Pour rappel, la dernière version, estampillée 0.95, a introduit un nouveau module baptisé Light Switch, censé adapter automatiquement le thème de l’OS en fonction de l’heure ou de la position géographique.

Une fonction déjà proposée depuis longtemps sur macOS, que beaucoup attendaient côté Windows, mais qui connaît manifestement un démarrage un peu trop enthousiaste, puisqu’elle s’est activée par défaut sur tous les systèmes, y compris chez celles et ceux qui n’avaient rien demandé. Plus agaçant encore, même en modifiant le thème manuellement dans les paramètres de personnalisation du système d'exploitation, PowerToys reprend aussitôt la main et rétablit ses propres réglages.

Bref, si votre PC passe tout seul du clair au sombre en fin de journée, ou qu’il s’est réveillé baigné de lumière alors que vous l’aviez plongé dans l’obscurité la veille, vous savez désormais où chercher.