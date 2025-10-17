L'application Raycast vient de recevoir une mise à jour sur iOS avec un nouveau clavier personnalisé. Ce dernier permet aux utilisateurs d'iPhone d'accéder directement à leurs fonctions de dictée, commandes IA, snippets et liens rapides, sans quitter le champ de saisie dans lequel ils travaillent.
Sur macOS, l'outil de productivité Raycast entend supplanter le moteur de recherche Spotlight en y greffant des actions et des extensions, un peu à la manière d'Alfred. Sur iOS, en raison des limitations imposées par Apple, l'approche est différente et l'écosystème de Raycast trouve sa place directement au niveau de la saisie de texte, quel que soit le contexte d'utilisation.
Contourner les limites d'iOS
L'équipe de Raycast estime que des opérations pourtant basiques prennent aujourd'hui bien trop de temps à réaliser sur iOS. Par exemple, pour partager un lien, il faut soit passer par un écran spécifique, soit le copier, puis ouvrir sa messagerie et le coller. Raycast repense ces actions en les concentrant directement au sein de son nouveau clavier. Ce dernier se décompose en cinq onglets distincts, chacun optimisé pour une fonction spécifique.
L'onglet Récents centralise l'historique des actions précédemment utilisées, qu'il s'agisse d'adresses, de liens ou de commandes IA. Cette section inclut une recherche globale qui permet de retrouver rapidement n'importe quel élément. La section IA offre deux modes d'interaction : une interrogation libre ou l'exécution de commandes IA prédéfinies. Quelle que soit l'application en cours d'utilisation (Mail, Notes, Messages...), le système détecte automatiquement le contexte de rédaction. Il peut donc appliquer des transformations comme la correction orthographique ou grammaticale directement sur le texte sélectionné. L'utilisateur peut choisir d'insérer le résultat ou de remplacer le texte existant.
Le troisième onglet centralise les options de dictée vocale. Et selon les développeurs, la prise en charge multilingue surpasserait de loin la fonction native d'iOS. L'utilisateur peut dicter son texte puis le faire passer par une commande IA avant insertion. Il pourra donc, par exemple, dicter quelques phrases en espagnol puis utiliser une commande de correction linguistique automatique.
Les sections Quicklinks et Snippets adoptent une logique d'insertion rapide : un simple appui insère instantanément le contenu dans le champ actif. Pratique, pour, par exemple, envoyer rapidement sa position géographique. Quicklinks agit également comme un accès à ses favoris : un appui prolongé permet d'ouvrir directement l'URL plutôt que de l'insérer. Les snippets prennent aussi en charge les placeholders dynamiques, par exemple un message de réponse automatique au sein duquel le nom du destinataire sera automatiquement modifié.
Des paramètres avancés
Mais si vous hésitez à changer complètement de clavier, cet outil de productivité a aussi été prévu pour être configuré comme un outil complémentaire plutôt que comme un remplacement du clavier principal. À l'instar de la liste des emoji d'iOS, l'application propose un réglage permettant à Raycast de se masquer automatiquement après utilisation.
Au sein des paramètres, l'utilisateur sera en mesure de choisir les dispositions du clavier pour la saisie classique, des options également accessibles via un appui prolongé sur la barre d'espace. L'application permet aussi de choisir la langue et le modèle IA par défaut et d'ajuster le comportement de la dictée : insertion automatique, révision systématique ou uniquement lors d'un traitement IA.
Cette mise à jour, disponible dans la version 1.1.0 de Raycast pour iOS, nécessite un compte Raycast gratuit. Notons cependant que l'usage illimité de l'intelligence artificielle reste réservée aux abonnés Raycast Pro.