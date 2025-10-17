L'équipe de Raycast estime que des opérations pourtant basiques prennent aujourd'hui bien trop de temps à réaliser sur iOS. Par exemple, pour partager un lien, il faut soit passer par un écran spécifique, soit le copier, puis ouvrir sa messagerie et le coller. Raycast repense ces actions en les concentrant directement au sein de son nouveau clavier. Ce dernier se décompose en cinq onglets distincts, chacun optimisé pour une fonction spécifique.

L'onglet Récents centralise l'historique des actions précédemment utilisées, qu'il s'agisse d'adresses, de liens ou de commandes IA. Cette section inclut une recherche globale qui permet de retrouver rapidement n'importe quel élément.​ La section IA offre deux modes d'interaction : une interrogation libre ou l'exécution de commandes IA prédéfinies. Quelle que soit l'application en cours d'utilisation (Mail, Notes, Messages...), le système détecte automatiquement le contexte de rédaction. Il peut donc appliquer des transformations comme la correction orthographique ou grammaticale directement sur le texte sélectionné. L'utilisateur peut choisir d'insérer le résultat ou de remplacer le texte existant.​