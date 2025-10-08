Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont comparé 304 patients atteints de SLA à 1 207 personnes en bonne santé, en estimant leur exposition passée aux principaux polluants à partir des données environnementales de leur lieu de vie. Ils ont constaté que les personnes malades avaient « des antécédents d’exposition significativement plus élevée au SO₂ », un polluant pourtant présent à des concentrations respectant les normes officielles de qualité de l’air.

Il a été observé que l'exposition au SO 2 était bien plus élevée au cours des années précédant l'établissement du diagnostic. Ce qui suggère bien que la toxicité du polluant se manifeste à un moment où la maladie est déjà en phase de développement actif, mais encore asymptomatique. Tous les résultats de leur étude ont été publiés dans le volume 284 de la revue Environmental Research.

Pour rappel, la SLA est une maladie neurodégénérative rare et grave qui affecte progressivement certaines cellules nerveuses de notre cerveau et de la moelle épinière. Ces neurones sont responsables de l'envoi des commandes aux muscles volontaires ; leur destruction entraîne donc une paralysie musculaire (amyotrophie) généralisée et évolutive.

La SLA finit, au long terme, par empêcher les personnes atteintes de se mouvoir, de respirer et de déglutir et est fatale dans la majorité des cas, généralement de trois à cinq ans après son diagnostic. Selon les données de la Fondation pour la Recherche Médicale, elle « affecte environ 6 000 personnes en France ».

