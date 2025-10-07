Au-delà du prix, la qualité de service joue un rôle majeur. Cela a peut-être été votre cas plus ou moins récemment, mais 45% des Français changeraient d'assureur après une mauvaise expérience, comme un service client défaillant, ou un sinistre mal indemnisé, qui suffisent à rompre la confiance. Et pourtant, même insatisfaits, beaucoup ne franchissent pas le cap. Les freins persistent, puisque 20% jugent encore la démarche trop complexe, malgré les simplifications de la loi Hamon. Chez les jeunes, c'est pire, avec 50% des interrogés qui invoquent le manque de temps. Avoir accès à des outils simples ne suffit pas toujours, quand on croule déjà sous les tâches quotidiennes ou qu'on ne reçoit pas les explications pédagogiques nécessaires.