La prochaine Coupe du Monde organisée aux États-Unis va être l'occasion de découvrir un nouveau ballon high-tech. Il devrait aider les arbitres à prendre de meilleures décisions !
La prochaine Coupe du Monde aura lieu dans moins d'un an aux États-Unis, et à l'image de ce qui avait pu déjà avoir lieu avec les Jeux olympiques de Paris, sera l'occasion de mettre en place des nouveautés technologiques. Et on vient d'en découvrir une aujourd'hui qui pourra bien mettre fin à la discorde sur certains types d'actions litigieuses.
« Trionda », le ballon équipé d'un capteur ultra-sensible
Vous connaissez « Trionda » ? C'est le nom du nouveau ballon connecté qui sera utilisé à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde. Équipé d'un capteur intégré à l'un des panneaux du ballon, il est capable de fournir de nombreuses données précises en envoyant des signaux à « certains points stratégiques
du stade
Il peut ainsi indiquer le moment exact où le pied a touché le ballon, ce qui aidera à pouvoir juger un éventuel hors-jeu correctement. Il est aussi capable d'identifier le contact du ballon avec une main pour pouvoir juger d'une éventuelle faute.
Le capteur ne pèse que 16 grammes
Ce qui est intéressant, c'est que le capteur va aussi proposer de nombreuses autres variables, comme « les données d'accélération, d'impact et d'orientation, le taux de rotation… ». Le ballon pourra ainsi offrir beaucoup plus qu'une simple assistance à un meilleur arbitrage.
Et toute cette technologie n'empêchera pas les joueurs de bénéficier d'un cuir qui soit au sommet. En effet, le capteur ne pèse en lui-même que 16 grammes, et au-total, le ballon pèse le même poids qu'un ballon normal. Et il a été conçu en s'assurant que « les passes, la précision et l'équilibre restent absolument excellents ». Une technologie dont on risque de beaucoup entendre parler à l'avenir ?