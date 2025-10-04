Vous connaissez « Trionda » ? C'est le nom du nouveau ballon connecté qui sera utilisé à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde. Équipé d'un capteur intégré à l'un des panneaux du ballon, il est capable de fournir de nombreuses données précises en envoyant des signaux à « certains points stratégiques

du stade »�.

Il peut ainsi indiquer le moment exact où le pied a touché le ballon, ce qui aidera à pouvoir juger un éventuel hors-jeu correctement. Il est aussi capable d'identifier le contact du ballon avec une main pour pouvoir juger d'une éventuelle faute.