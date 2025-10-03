La légende selon laquelle nos smartphones nous « écoutent » via leurs micros est tenace. Mais le dirigeant d’Instagram rappelle que Meta ne collecte pas de données audio pour cibler les publicités. Il explique que si le micro du téléphone était réellement utilisé, l’utilisateur le remarquerait immédiatement. « Vous le sauriez, car la lumière du microphone s'allumerait et la batterie de votre téléphone se déchargerait plus rapidement », souligne-t-il.

Cette affirmation avait déjà été faite en 2016 par Facebook, alors nom de Meta, qui avait publié un billet de blog confirmant que les micros n’étaient pas utilisés pour déterminer les publicités ou le contenu affiché. Mark Zuckerberg avait également indiqué devant le Congrès que l’entreprise ne collectait pas les conversations audio à cette fin. Le responsable d’Instagram précise que la perception d’un ciblage très précis peut surprendre certains utilisateurs. Beaucoup pensent que l’application « lit dans leurs pensées », mais aucune écoute directe ne se produit. La précision des publicités provient des données existantes et de leur traitement par les algorithmes.

Adam Mosseri rappelle que cette question revient souvent dans les discussions, même en interne. « J’ai eu plusieurs conversations sur l’écoute que Meta fait à ses utilisateurs, dont beaucoup sont stupéfaits de l’efficacité du ciblage publicitaire de l’entreprise. Même ma femme a évoqué le sujet », ajoute le directeur d’Instagram. Les impressions de surveillance viennent d’interprétations, non de pratiques réelles.