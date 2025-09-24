Les Français suivent les journaux télévisés principalement pour l’information détaillée et vérifiée. Les générations plus âgées privilégient le petit écran pour comprendre l’actualité. Dans le même temps, les jeunes explorent YouTube et WhatsApp, regardent des vidéos courtes, partagent des contenus et échangent rapidement avec leurs contacts. Lucy Chaye, co‑directrice nationale de MARCO pour la France, résume la situation : « Le paysage médiatique français reste particulièrement hybride, la télévision jouant un rôle central comme source d'information fiable, tandis que YouTube, WhatsApp, Facebook et Instagram favorisent un engagement interactif et mobile » .

Cette diversité de pratiques crée des usages segmentés. Les Français choisissent le média en fonction de ce qu’ils recherchent : pour des informations rapides, ils se tournent vers les plateformes numériques, pour des contenus approfondis, ils regardent la télévision. LinkedIn et la presse écrite apparaissent lorsqu’une analyse plus pointue ou spécialisée est nécessaire.

YouTube et WhatsApp attirent surtout les jeunes et les utilisateurs mobiles. La télévision rassemble un public large et intergénérationnel. Les Français alternent donc entre rapidité et profondeur, entre mobilité et portée, et chaque média trouve sa place selon le type d’information et l’âge des utilisateurs.