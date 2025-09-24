Les Français continuent de regarder la télévision en 2025, même si YouTube et WhatsApp enregistrent de fortes audiences. Le petit écran rassemble le plus grand nombre de téléspectateurs et bénéficie d’un niveau de confiance élevé, surtout chez les générations plus âgées, selon l’enquête internationale de l’agence MARCO.
L’agence MARCO a interrogé plus de 4 500 consommateurs dans sept pays pour analyser leurs habitudes médiatiques. En France, 11,8 % des répondants regardent régulièrement la télévision. YouTube suit avec 10,6 % et WhatsApp avec 10,5 %. Facebook et Instagram comptent respectivement 9,8 % et 9,4 %. Les médias professionnels, comme LinkedIn (4,2 %) ou la presse imprimée (4 %), apparaissent surtout dans des contextes ciblés, là où précision et la crédibilité de l’information sont essentielles. La fiabilité perçue varie selon les médias : la télévision obtient 6,7 sur 10, YouTube 6,76 et Instagram 5,91.
Les Français accordent leur attention à la télévision tout en naviguant sur les plateformes numériques
Les Français suivent les journaux télévisés principalement pour l’information détaillée et vérifiée. Les générations plus âgées privilégient le petit écran pour comprendre l’actualité. Dans le même temps, les jeunes explorent YouTube et WhatsApp, regardent des vidéos courtes, partagent des contenus et échangent rapidement avec leurs contacts. Lucy Chaye, co‑directrice nationale de MARCO pour la France, résume la situation : « Le paysage médiatique français reste particulièrement hybride, la télévision jouant un rôle central comme source d'information fiable, tandis que YouTube, WhatsApp, Facebook et Instagram favorisent un engagement interactif et mobile » .
Cette diversité de pratiques crée des usages segmentés. Les Français choisissent le média en fonction de ce qu’ils recherchent : pour des informations rapides, ils se tournent vers les plateformes numériques, pour des contenus approfondis, ils regardent la télévision. LinkedIn et la presse écrite apparaissent lorsqu’une analyse plus pointue ou spécialisée est nécessaire.
YouTube et WhatsApp attirent surtout les jeunes et les utilisateurs mobiles. La télévision rassemble un public large et intergénérationnel. Les Français alternent donc entre rapidité et profondeur, entre mobilité et portée, et chaque média trouve sa place selon le type d’information et l’âge des utilisateurs.
L’exposition aux fausses informations renforce l’importance des sources fiables
L’étude révèle que 76,6 % des Français déclarent avoir rencontré des fausses informations au cours des six derniers mois. Dans d’autres pays, ce chiffre atteint 85 % au Portugal, 84 % en Espagne, 83 % au Mexique et 73 % au Brésil. En France, 241 répondants indiquent ne pas avoir identifié certaines fake news, ce qui traduit des pratiques variées dans la détection des contenus trompeurs.
Pour David Martín, responsable des relations avec les marques et les médias chez MARCO, « ces résultats montrent que les marques, les institutions et les médias doivent fournir des informations transparentes et vérifiables, adaptées aux habitudes médiatiques de chaque pays. Dans un contexte où les citoyens reconnaissent avoir été exposés à des fausses informations, la confiance devient la nouvelle monnaie d'échange dans la communication ».
La télévision obtient 6,47 sur 10 pour la fiabilité perçue, YouTube 6,76 et Instagram 5,91. Les Français consultent la télévision pour obtenir des informations complètes et vérifiées, tandis que les plateformes numériques leur permettent d’accéder rapidement aux contenus et de participer aux échanges.
L’enquête indique également que WhatsApp atteint 8,30 sur 10 pour la fréquence d’utilisation globale, tandis que YouTube atteint 6,76 sur 10. Ces chiffres donnent une vision précise des pratiques internationales et confirment la particularité française : la télévision attire le plus grand nombre de téléspectateurs et conserve un haut niveau de confiance. Connectée ou pas, la petite lucarne n'a pas encore tiré sa révérence.
Source : Communiqué de presse