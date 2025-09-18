Baptisé Rope Wristlet, l'accessoire proposé par Google n'a pas vocation à permettre le port du smartphone en bandoulière, comme c'est le cas chez Apple.

À l'instar des sangles proposées par Nintendo avec les joy-con de sa Switch, il s'agit d'un accessoire qui va permettre de maintenir le smartphone accroché au poignet de l'utilisateur, et d'éviter une chute accidentelle du smartphone en cas de faux mouvement.