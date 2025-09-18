Alors qu'Apple a récemment mis en ligne son Crossbody Strap pour protéger efficacement (et chèrement) nos iPhone, voilà que Google propose à son tour un accessoire inédit, pour accrocher son Pixel… à son poignet.
Fin août, on apprenait que le géant Apple avait dans l'idée de lancer une sangle « Crossbody Strap » pour son iPhone. Un accessoire pensé pour un port en bandoulière, à venir accrocher à une coque iPhone compatible, et que l'on peut désormais s'offrir contre… 69€. Rappelons qu'Apple vient tout juste de lancer sa nouvelle gamme iPhone 17, laquelle inclut un tout nouvel iPhone Air totalement inédit.
Un strap aussi chez Google, mais pour le poignet
Il y a quelques jours, Google a lancé de son côté sa nouvelle gamme Pixel 10, portée par un modèle de base qui dispose désormais d'un téléobjectif, sans la moindre augmentation des prix. Et parmi les accessoires dédiés (entre autres) à ses nouveaux Pixel, Google propose lui aussi une sangle inédite.
Baptisé Rope Wristlet, l'accessoire proposé par Google n'a pas vocation à permettre le port du smartphone en bandoulière, comme c'est le cas chez Apple.
À l'instar des sangles proposées par Nintendo avec les joy-con de sa Switch, il s'agit d'un accessoire qui va permettre de maintenir le smartphone accroché au poignet de l'utilisateur, et d'éviter une chute accidentelle du smartphone en cas de faux mouvement.
Trois coloris, et une compatibilité étendue à tous les smartphones
Google précise que son Rope Wristlet est fabriqué en polyester, et que ce dernier ne convient pas au Pixel Fold. Destinée à venir protéger un smartphone Pixel, sa conception lui permet toutefois d'être compatible avec n'importe quel smartphone équipé d'une coque de protection.
La sangle est proposée en trois combinaisons bicolores, à savoir : bleu/violet, noir/gris et vert/jaune. Ces associations de teintes offrent à la fois « style et originalité », permettant à chacun de choisir l’accord qui correspond le mieux à sa personnalité ou à son look du moment.
Côté tarif, l'accessoire signé Google est affiché au prix de 7 dollars.
Cela fait des années déjà que les marques tierces commercialisent ce type d’accessoires. En 2025, Google, comme Apple, ont donc décidé de prendre part à ce marché, contribuant à légitimer et à populariser davantage ces produits auprès du grand public (et surtout à engranger quelques précieux dollars supplémentaires au passage).
