Selon les experts du cabinet de sécurité Truesec, la campagne débute le 26 juin 2025 avec la mise en ligne de multiples sites offrant le téléchargement “gratuit” d’AppSuite PDF Editor. Les hackers misent sur la popularité des éditeurs de PDF, d’autant que la première version ne présente aucune anomalie : l’application est fonctionnelle, passe les contrôles antivirus classiques et gagne ainsi la confiance des utilisateurs.

Cet éditeur est largement promu grâce à des publicités Google Ads. Le logiciel gagne en visibilité et démultiplie les téléchargements. L’installation du logiciel initie plusieurs requêtes HTTP pour signaler l’avancement du processus à des serveurs contrôlés par l’attaquant. Une fois terminée, des clés sont ajoutées au registre Windows afin d’assurer la persistance du programme, c’est-à-dire son lancement automatique à chaque démarrage de l’ordinateur.

En passant au crible le code du logiciel, les analystes observent une méthode d'obfuscation poussée. Ony trouve ainsi des arguments “cm” transmis à l’exécutable pour modifier son comportement (mise à jour, sauvegarde, vérification, etc.), avec le suivi d’un fichier JavaScript distant qui orchestre les éventuelles modifications du logiciel.