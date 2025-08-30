Pour passer de l’insecte au robot, les chercheurs ont conçu un éventail artificiel incroyablement léger : à peine un milligramme. Ce minuscule dispositif a été intégré sur un robot de la taille d’un insecte, où il remplit exactement le même rôle que dans la nature : se déployer, se replier et propulser la machine à la surface de l’eau.

Pour reproduire ces éventails, l’équipe coréenne de l’Université d’Ajou a utilisé la microscopie électronique à balayage. Cette technique a permis d’obtenir des images détaillées des structures en forme de rubans qui s’ouvrent et se ferment à l’extrémité des pattes de l’insecte. À partir de ces observations, les chercheurs ont conçu son équivalent artificiel : une fine membrane souple, de l’épaisseur d’un cheveu, capable de se déployer et de se rétracter toute seule sous l’effet de la tension de surface de l’eau, sans moteur ni contrôle électronique (voir vidéo en tête d'article).

« Nos éventails robotiques s’auto-morphent en n’utilisant rien d’autre que les forces de surface de l’eau et une géométrie flexible, exactement comme leurs homologues biologiques. C’est une forme d’“intelligence mécanique embarquée” que la nature a affinée au fil de millions d’années d’évolution », explique le professeur Je-Sung Koh.

Cela permet de réduire au minimum l’électronique embarquée, d’améliorer l’efficacité énergétique et d’envisager de créer, plus tard, des robots capables de fonctionner dans des environnements extrêmes sans batteries. Grâce à leur travail, les auteurs imaginent déjà pouvoir développer des micro-robots semi-aquatiques aptes à explorer des torrents, de franchir des obstacles à la surface de l’eau ou même d’intervenir lors d’inondations.

Comme c'est souvent le cas en robotique moderne, la nature reste une formidable source d'inspiration pour concevoir des machines biomimétiques : nage des poissons ou des méduses, vol des insectes, locomotion quadrupède (Spot de Boston Dynamics) ou bipède (Atlas, aussi agile qu'un humain), etc. Rhagovelia distincta a peut-être donné naissance à des robots moins majestueux et moins high-tech que ces créations, mais elles sont la preuve vivante qu'en robotique, la concision peut surpasser la démesure. À cet égard, les ingénieurs ont donc tout intérêt à considérer qu'une partie de l'avenir de la robotique se jouera hors de toute surenchère technologique.