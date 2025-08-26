D’après deux sources proches du dossier, la plateforme vidéo détenue par Google aurait entamé des discussions pour le moins sérieuse, en vue d'acquérir les droits de diffusion de la cérémonie des Oscars.

Évincer ABC et Disney pour devenir le diffuseur officiel des Oscars constituerait un coup d’éclat majeur pour YouTube, et par la même occasion un véritable séisme dans l’industrie du divertissement.