Google peut-il convaincre la plus célèbre cérémonie hollywoodienne de délaisser les chaînes de télévision et les grands studios de cinéma pour YouTube ?
Chaque année depuis 1929, les Oscars consacrent le meilleur du cinéma mondial lors d’une cérémonie suivie aux quatre coins du globe. Véritable vitrine d’Hollywood, l’événement mêle prestige artistique, enjeux économiques et batailles d’audience. Depuis plus de 70 ans, la cérémonie est retransmise en direct à la télévision, sur ABC ou NBC (aux Etats-Unis).
Toutefois, selon Bloomberg, la très prestigieuse Academy of Motion Pictures Arts and Sciences chercherait un nouveau moyen de diffusion pour la cérémonie, et parmi les prétendants, outre l'incontournable Netflix, c'est YouTube qui se serait lui aussi positionné.
D’après deux sources proches du dossier, la plateforme vidéo détenue par Google aurait entamé des discussions pour le moins sérieuse, en vue d'acquérir les droits de diffusion de la cérémonie des Oscars.
Évincer ABC et Disney pour devenir le diffuseur officiel des Oscars constituerait un coup d’éclat majeur pour YouTube, et par la même occasion un véritable séisme dans l’industrie du divertissement.
YouTube, accessoirement la plateforme vidéo la plus regardée au monde avec plus de 2,5 milliards d’utilisateurs actifs par mois, pourrait offrir aux Oscars une audience massive ainsi qu’une vitrine mondiale sans précédent. Un atout de taille pour une cérémonie qui, année après année, peine à conserver sa pertinence.
Rien d'officiel à l'heure actuelle, sans compter le fait que la cérémonie restera diffusée sur ABC au moins jusqu’en 2028. En France, rien ne devrait bouger, Canal+ restant le détenteur des droits pour l'Hexagone. Rappelons que pour l'édition 2026 des Oscars, les membres de l’Académie seront obligés de regarder (tous) les films pour pouvoir voter. La 98e cérémonie des Oscars est prévue pour le 15 mars 2026.
