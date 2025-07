Depuis des années, la vision nocturne sur les smartphones est associée à des images en noir et blanc, souvent peu précises et nécessitant généralement un éclairage infrarouge. On parle bien là de photos prises dans la nuit noire, et pas avec le mode nuit qui tire parti de l'éclairage ambiant et de la pose longue. Le nouveau smartphone FOSSiBOT F107 Pro ambitionne de bouleverser cette habitude en introduisant une technologie capable de capturer des images en couleur même dans des conditions de luminosité quasi nulle.