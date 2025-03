Il y a quelques jours, SFR a déposé une nouvelle marque auprès de l'INPI, très précisément baptisée « R =D UNLOCKS ». Cette dernière arbore les couleurs vert et blanc emblématiques de RED by SFR. Le dépôt, effectué le 6 février et rendu public le 28 février 2025, laisse entrevoir une possible nouvelle offre ou service de l'opérateur, qui reste mystérieux sur ses intentions.