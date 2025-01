Les sanctions américaines contre la Chine dans le secteur technologique ont des conséquences constantes sur TSMC, qui doit notamment ne pas permettre l'accès aux puces les plus avancées à Huawei. Or, en novembre dernier, Washington découvrait un composant TSMC dans le processeur Ascend 910B de Huawei, en violation des règles imposées par le département du Commerce. Ce qui a depuis poussé TSMC à réagir, et à suspendre ses livraisons de puces avancées vers la Chine. Et les mesures prises ne s'arrêtent pas là.