Avec le nouveau satellite scientifique EarthCARE, l'ESA met la tête dans les nuages

Le décollage d'EarthCARE lui-même est une aventure à part entière. Lors de son développement, il était prévu d'envoyer le satellite en orbite sous la coiffe d'une fusée Soyouz. Or, en 2022, patatras, l'invasion de l'Ukraine par la Russie envoie la coopération avec les Russes au tapis, et aucune fusée Soyouz ne décolle plus de la Guyane. Il est alors question d'envoyer EarthCARE avec une fusée Vega C. Mais celle-ci est aussi interdite de vol depuis décembre 2022 et son cinglant échec avec deux satellites d'observation de la Terre d'Airbus.

Le temps de revenir aux vols ou de choisir Ariane 6, et la mission scientifique la plus précise sur les nuages et les aérosols risquait fort de passer 2024 et 2025 dans un container. Une fois de plus, l'Europe a donc fait appel au partenaire-américain-qui-gêne (SpaceX). Ce dernier, qui n'en est plus à son galop d'essai, a su ménager une place dans son manifeste pour ce qui sera, sauf erreur, leur 55e vol de Falcon 9 cette année.