Le Bose QuietComfort UItra rejoint le comparatif des meilleurs casques Bluetooth

La marque allemande Bose est une référence indéniable pour les équipements liés au son.

Les casques Bluetooth, et notamment la gamme QuietComfort, en sont un digne exemple. Depuis la version « 35 » sortie en 2016, la marque a progressé sur de nombreux tableaux. Amélioration de la qualité sonore, autonomie accrue, technologies de réduction de bruit supérieures, etc., Bose déploie même sa technologie QuietComfort sur les Earbuds, fameux écouteurs sans fil.

Plus largement, l'expertise en son de Bose s'apprécie au travers de la diversité de ses gammes, des barres de son et enceintes aux casques et écouteurs, etc.