Il est fini le temps où l’installation d’un robot tondeuse prenait des heures, avec la mise en place d’un fil périmétrique. Aujourd’hui, on est en droit d’attendre d’un robot tondeuse qu’il s’installe comme un robot aspirateur : une base à poser et à brancher, et c’est tout. La phase d’apprentissage des différentes zones doit être simple et facile, définir un chemin entre les zones aussi, et créer une zone indépendante doit être possible. Si un robot répond à ces critères, il aura la note maximale.