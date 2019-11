Le Cardboard de Google passe en open source pour des projets VR à bas coût

Un casque qui n'a pas rencontré le succès escompté

Un usage qui décline

Après avoir cessé la production de son casque de réalité virtuelle DayDream View, Google semble définitivement jeter l'éponge sur l'industrie des casques VR, au profit de la réalité augmentée.Si le SDK de Google Cardboard est désormais mis à disposition des développeurs, Google continuera d'y apporter des contributions régulières. Lancé en juin 2014, le Cardboard avait pour ambition de proposer aux utilisateurs un casque de réalité virtuelle en carton, accessible à tous, à un tarif évidemment bien moins important que les autres dispositifs du marché.Le projet est aujourd'hui quasiment abandonné, mais il reste intéressant pour fournir une solution à bas coût afin d'essayer la réalité virtuelle. La firme américaine a notamment loué les avantages découlant de l'utilisation de Cardboard pour des écoles , par exemple.Avec le passage en open source, les développeurs pourront ainsi s'appuyer sur Cardboard pour créer des expériences de réalité virtuelle, tout en ajoutant la fonctionnalité à leurs applications. Suivi de la tête, rendu de la distorsion de l'objectif, plusieurs usages sont à exploiter. Google a également annoncé qu'il continuerait d'apporter un support, notamment par le biais d'un kit de développement pour le moteur de jeu Unity.Cinq ans après le lancement du projet, Google acte donc de plus en plus son désengagement du secteur de la réalité virtuelle. La cible de la firme semble, plus que jamais, être la réalité augmentée . Pour les personnes intéressées par le code open source du Cardboard, vous pouvez vous rendre sur la plateforme GitHub afin de retrouver le projet.