Cisco : 8,6 millions d'amende pour avoir vendu des logiciels faillibles à l'état américain

Des failles de sécurités dans des logiciels utilisés par des aéroports ou les forces de police

Cisco ne s'excuse pas et se contente de rappeler que les problèmes sont résolus

Source : Engadget

Plus de 10 ans après les faits,vient d'être condamné par la justice américaine à verserpour avoir caché des informations sensibles à différents clients.En 2008 James Glenn, un employé de, qui n'est autre qu'un partenaire de, avait prévenu les responsables de l'entreprise de la présence desur sa solution de vidéosurveillance baptiséeCes logiciels étant utilisés par des organismes d'Etat comme l'aéroport de Los Angeles, les services de police de Washington D.C. ou encore le réseau du métro new-yorkais, c'est dire, aussi,Pourtantn'a pas daigné prendre en compte ces avertissements et. Le gouvernement américain a ensuite ouvert une enquête contre la firme qui s'est soldé par cette condamnation. L'homme va d'ailleurs toucher un million de dollars pour avoir sonné l'alerte quant à ces failles de sécurité., de son côté, n'a pas réagi à cette condamnation. L'entreprise a plutôt préféré indiquer quepar le déploiement d'une mise à jour et qu'Une réponse qui n'est pas du gout de James Glenn, comme il l'explique dans un communiqué : «».