Et si vous pouviez dévaler les pentes enneigées de Val Thorens sans quitter votre canapé ? Hier et ce vendredi 12 décembre, Orange étend les capacités de la retransmission sportive en testant sa 5G privée dans un environnement montagnard, en pleine Coupe du monde de ski cross, comme Clubic le découvre en exclusivité. Des caméras fixées sur les casques des skieurs transmettent leurs images en temps réel. La technologie, qui a brillé aux JO de Paris 2024, s'attaque maintenant aux sommets alpins, pour offrir aux amateurs et spectateurs une expérience radicalement nouvelle.