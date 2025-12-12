La 5G privée d'Orange fait ses débuts en montagne à Val Thorens, pour diffuser la Coupe du monde de ski cross. Des caméras embarquées vont plonger les spectateurs au cœur de l'action, pour une expérience immersive.
Et si vous pouviez dévaler les pentes enneigées de Val Thorens sans quitter votre canapé ? Hier et ce vendredi 12 décembre, Orange étend les capacités de la retransmission sportive en testant sa 5G privée dans un environnement montagnard, en pleine Coupe du monde de ski cross, comme Clubic le découvre en exclusivité. Des caméras fixées sur les casques des skieurs transmettent leurs images en temps réel. La technologie, qui a brillé aux JO de Paris 2024, s'attaque maintenant aux sommets alpins, pour offrir aux amateurs et spectateurs une expérience radicalement nouvelle.
Orange éprouve sa 5G événementielle, qui résiste à la saturation des connexions
Orange Events, la division évènementielle de l'opérateur historique, n'a pas choisi Val Thorens au hasard. Ses équipes ont déjà rodé leur savoir-faire lors des JO parisiens en équipant des lieux comme le Stade de France, la Paris La Défense Aréna, l'Aréna Bercy, la Marina de Marseille ou encore les six kilomètres de Seine pour l'ouverture des jeux. Cette infrastructure, réputée ultra-sécurisée, a depuis couvert rugby, football, cyclisme, tennis. Le déploiement dans la célèbre station hivernale de la vallée de la Tarentaise montre un peu plus encore tout le potentiel de la technologie.
François Persiaux, le directeur Orange Events Reportages, explique que « la 5G Privée, grâce à ses mécanismes de gestion personnalisée, permet de garantir un service premium avec des débits importants et stables, des temps de latence ultra faibles pour un envoi quasi en temps réel des images et une sécurisation optimale du réseau. » Une fiabilité technique qui ouvre des possibilités infinies.
Dans le détail, l'infrastructure accueille simultanément diffusion en direct pour les chaînes TV, plateaux télé éphémères, surveillance et contrôle des accès, envois express des photographes d'agences et interviews au plus près des athlètes. Contrairement à la 5G publique, cette version dédiée garantit des performances constantes, même quand des dizaines de milliers de spectateurs saturent le réseau avec leurs téléphones.
Des casques connectés pour une immersion spectateur totale
Val Thorens devient donc le théâtre d'une collaboration entre Orange, la Fédération internationale de Ski et NoVR (No Virtual Reality). Ensemble, ils capturent l'adrénaline d'une descente en ski cross et la transmettent instantanément aux téléspectateurs. L'altitude et le froid alpin testent la technologie dans des conditions extrêmes, loin du confort des stades parisiens.
Le concept est, en pratique, on ne peut plus simple. NoVR fournit des casques équipés de caméras légères portées par les athlètes. Ces dispositifs filment en haute définition pendant la course. Les flux vidéo transitent par le réseau 5G Privée jusqu'à une régie technique. Là, les équipes sélectionnent les meilleurs angles avant diffusion vers les chaînes nationales et internationales. La faible latence, propre à ce réseau 5G dédié justement, garantit un envoi quasi instantané.
L'expérience spectateur bascule un peu dans une autre dimension. Les téléspectateurs ne regardent plus de façon passive mais vivent la course de l'intérieur, en ressentant chaque virage serré, chaque réception après un saut. Une immersion totale qui redéfinit les codes de la retransmission sportive. Relever ce défi en pleine montagne ouvre désormais la voie vers d'autres sports outdoor et compétitions hivernales. Comme quoi, ça a du bon, la technologie.