Le coup est bien joué. En proposant à ses abonnés la dernière génération d'Apple Watch depuis ce mardi 16 décembre, Free se démarque de la concurrence avec une exclusivité inédite. Son pari consiste à devenir le seul opérateur français à inclure l'option eSIM Watch sans supplément dans ses forfaits Free 5G et Série Free. Les abonnés de l'opérateur de Xavier Niel, qu'ils soient clients actuels ou futurs souscripteurs, peuvent tous en profiter.