Free vient d'annoncer la commercialisation des Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3, en essayant comme de bousculer le marché. Cette fois, l'opérateur français devient le seul à offrir l'option eSIM Watch gratuitement dans ses forfaits data.
Le coup est bien joué. En proposant à ses abonnés la dernière génération d'Apple Watch depuis ce mardi 16 décembre, Free se démarque de la concurrence avec une exclusivité inédite. Son pari consiste à devenir le seul opérateur français à inclure l'option eSIM Watch sans supplément dans ses forfaits Free 5G et Série Free. Les abonnés de l'opérateur de Xavier Niel, qu'ils soient clients actuels ou futurs souscripteurs, peuvent tous en profiter.
Free devient le premier opérateur à offrir l'option eSIM Watch gratuitement
Free a décidé d'inclure l'option eSIM Watch directement dans ses forfaits Free 5G et Série Free. Aucun frais d'activation n'est réclamé, aucun engagement non plus, et cette gratuité s'applique automatiquement aux abonnés actuels comme aux futurs souscripteurs. L'opérateur affirme être le premier à proposer cette intégration totale sur le marché français.
La configuration, elle, est assez facile. Vous n'avez qu'à allumer votre Apple Watch, l'approcher de votre iPhone, et le processus de paramétrage démarre automatiquement. Vous pourrez alors décrocher vos appels, recevoir vos notifications et utiliser vos applications compatibles sans avoir votre téléphone dans la poche. L'autonomie numérique au poignet, en quelque sorte.
Les trois modèles, à savoir l’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3, et l’Apple Watch SE 3, débarquent immédiatement en boutique et en ligne, avec un bonus temporaire jusqu'au 29 décembre. Free rembourse 20 euros pour la SE 3, 40 euros pour la Series 11 et 50 euros pour l'Ultra 3. Le paiement, lui, peut être comptant ou en quatre fois sans frais. Chacun peut ainsi y trouver son compte.
Trois modèles d'Apple Watch pour trois usages différents chez Free
L'Apple Watch Series 11 s'adresse au plus grand nombre avec un équilibre réussi entre santé et quotidien. Elle surveille l'hypertension artérielle, analyse la qualité du sommeil en attribuant un score personnalisé, et résiste mieux aux chocs grâce à son verre Ion-X renforcé. Son autonomie d'une journée complète et son boîtier compact en font une compagne idéale.
Version plus accessible, la SE 3 ne lésine pourtant pas sur la technologie. Sa puce S10 lui permet d'afficher l'heure en permanence, de réagir aux gestes « Toucher deux fois » et de se recharger rapidement. Côté santé, elle embarque l'essentiel, à savoir la détection d'apnée du sommeil, les estimations rétrospectives de l'ovulation et le suivi de température au poignet.
Quant à l'Ultra 3, la montre joue dans la cour des grands. Son GPS ultra-précis séduit les sportifs pointilleux, tandis que son autonomie record la distingue (jusqu'à 42 heures en utilisation normale, et même 72 heures en mode économie d'énergie). Robuste et polyvalente, elle passe sans transition du trail matinal au dîner du soir.