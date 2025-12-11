Orange l'affirme, les câbles de fibre optique peuvent désormais détecter les fuites d'eau souterraines, grâce à ce qu'on appelle le « fiber sensing ». Une technologie que l'opérateur a pu éprouver avec Veolia.
On pourrait presque parler de reconversion pour la fibre optique, qui vient de se découvrir une nouvelle propriété ô combien utile. Oui, Orange le confirme, les fibres optiques qui transportent vos données internet pourraient aussi surveiller ce qui se passe sous le bitume. L'opérateur historique a dévoilé son utilisation d'une technologie baptisée « fiber sensing » lors de la dernière édition du salon Open Tech. Le concept a de quoi faire des émules, puisqu'il consiste à utiliser l'infrastructure déjà enterrée comme un immense réseau de capteurs acoustiques pour détecter fuites et autres anomalies urbaines.
La fibre optique transformée en oreille acoustique par Orange
Le procédé relève de la physique pure. Un laser injecte en continu de la lumière dans la fibre optique enterrée sous nos rues. Une partie de cette lumière se réfléchit naturellement, et rebrousse chemin. Sauf qu'elle ne revient pas intacte, car elle garde en mémoire toutes les vibrations croisées, comme une bande magnétique invisible qui enregistre les secousses du sol.
Les équipements développés par VIAVI Solutions et Lightsonic, des partenaires d'Orange, décryptent ces signaux lumineux déformés avec une précision surprenante. Ils peuvent distinguer l'ouverture d'une trappe technique, le roulement d'un poids lourd sur la chaussée, ou une fuite d'eau inaudible pour l'homme, puisque sous terre. Une fuite, même minuscule, génère des ondes sonores caractéristiques qui font trembler le sol et, par ricochet, secouent la fibre.
L'astuce d'Orange revient à exploiter intelligemment les canalisations déjà en place. Une rue classique cache plusieurs réseaux qui cohabitent, comme l'eau potable, le gaz, et les télécommunications. Plutôt que d'installer de nouveaux capteurs spécifiques, l'opérateur peut ainsi transformer ses propres câbles en sentinelles souterraines. La fibre peut alors transmettre vos données internet, tout en surveillant les infrastructures voisines. Plutôt malin, et utile.
Du pipeline pétrolier au réseau d'eau potable, la nouvelle vie du fiber sensing
L'idée du fiber sensing n'est pas vraiment née d'hier. Depuis une bonne dizaine d'années, cette technique protège déjà des pipelines de pétrole dans des zones isolées. Mais la nouveauté tient aux progrès récents, à savoir des capteurs ultra-sensibles et des algorithmes capables de digérer des montagnes de données en temps réel. C'est ce qui permet d'envisager un déploiement urbain aujourd'hui.
C'est là que Veolia entre précisément en scène. Le géant français de l'eau s'est allié à Orange pour traquer les fuites urbaines, ces pertes invisibles qui rongent les réseaux d'eau potable. La démonstration réalisée à Orange Gardens a fait sensation auprès des visiteurs du salon, conquis par le côté très visuel de l'expérience proposée par l'opérateur télécom, comme le confirme Christian Gacon, vice-président en charge des réseaux haut débit chez Orange France.
Avec ses 700 000 kilomètres de conduites enfouies, Orange dispose d'un sacré terrain de jeu. Christian Gacon, imagine déjà « des centaines de cas d'usage » possibles. Au-delà des fuites d'eau, le comptage de véhicules fait partie des pistes explorées. La fibre optique se mue progressivement en œil et oreille des villes toujours plus intelligentes.