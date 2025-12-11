On pourrait presque parler de reconversion pour la fibre optique, qui vient de se découvrir une nouvelle propriété ô combien utile. Oui, Orange le confirme, les fibres optiques qui transportent vos données internet pourraient aussi surveiller ce qui se passe sous le bitume. L'opérateur historique a dévoilé son utilisation d'une technologie baptisée « fiber sensing » lors de la dernière édition du salon Open Tech. Le concept a de quoi faire des émules, puisqu'il consiste à utiliser l'infrastructure déjà enterrée comme un immense réseau de capteurs acoustiques pour détecter fuites et autres anomalies urbaines.