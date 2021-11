Canal+ lance une nouvelle offre Limitée incluant Netflix, Disney+, OCS... pour le Black Friday weekend !

Personne n'est étranger au récent boom des services de streaming. De nombreuses offres sont disponibles et on peut vite s'y perdre en Disney+, Netflix et OCS, sans oublier les autres. Avec sa série limité Ciné Série, Canal+ veut remédier à ce problème. Ce bouquet SVoD propose en effet le meilleur de ce que Canal+ a à proposer en termes de contenu et ajoute par dessus-ça Netflix, Disney+, OCS ou encore StarzPlay. Pour couronner le tout, une sélection unique de chaînes multithématiques est mise à disposition, parmi lesquelles on trouve Clique, Disney Channel ou encore Nat Geo Wild.