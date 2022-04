Nos lecteurs ont testé les écouteurs Adidas ! Quel est leur retour d'expérience ?

Je constate qu’à plus grande vitesse, l’effet stéthoscope se fait davantage ressentir : on a tendance à entendre les chocs des conductions osseuses auriculaires. C’est typiquement propre aux intras et certains y sont plus sujets que d’autres. Ça reste évidemment moins flagrant qu’avec des écouteurs intras-filaires mais tout de même, ça pourrait être désagréable sur une plus grande distance.

En matière d'expérience audio, le ressenti est différent, j’aurai aimé davantage de basses, en tout cas un spectre de basses plus « percutant ». Étant musicien, j’apprécie toutefois l’équilibre sonore et le soin apporté à la qualité de restitution, mais je déplore l’absence de dynamique : mes morceaux perdent en intensité et je les trouve plus « plats ».