On vous rapportait que dans la nuit du 9 au 10 juillet 2025, une cyberattaque a bloqué l’usine du menuisier Wibaie, filiale du groupe Liébot installée à Cholet, en Maine-et-Loire. Cette entreprise de taille intermédiaire, avec 600 salariés, a dû placer l’ensemble de son personnel au chômage technique et a déposé plainte auprès de la gendarmerie.

En Australie, en juin dernier, une attaque par ransomware a arrêté le broyage dans deux moulins du groupe sucrier australien Mackay Sugar, deuxième producteur du pays. Le groupe de pirates The Gentlemen a revendiqué l’opération. Aucune preuve n’indique que les pirates ont atteint directement les automates des moulins.

Dans ce cas, les pirates n’ont pas eu besoin d’un accès aux machines ou automates pour interrompre une chaîne de production. Il a suffi d'un accès au progiciel de gestion intégré, à l’annuaire des identifiants, aux passerelles d’accès à distance ou à l’infrastructure de virtualisation. Le chiffrement de ces briques peut paralyser une usine entière, même quand ses automates continuent de fonctionner normalement.

Au deuxième trimestre, le cabinet Dragos a recensé 1 140 incidents de ransomware visant des organisations industrielles dans le monde, soit une hausse de 12 % par rapport au trimestre précédent. Le secteur manufacturier était le plus touché, avec 747 de ces cas, soit près des deux tiers du total. Les groupes Qilin et Akira, les plus actifs sur cette période, ont revendiqué à eux deux plus de 260 attaques.

Sur l'ensemble de l’année 2025, 119 groupes de rançongiciel ont frappé 3 300 organisations industrielles à travers le monde. C’est 49 % de plus par rapport aux 80 groupes actifs en 2024. Là encore, plus des deux tiers des victimes étaient situées dans l'industrie.

En France, 37 % des cas de ransomwares traités par l’ANSSI en 2025 provenaient de petites et moyennes entreprises

Quel que soit votre effectif ou votre taux de rendement, vous n’êtes pas à l’abri d'un tel incident.