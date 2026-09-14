Le premier jour d’un nouvel embauché ressemble à un parcours d’obstacles administratifs, entre messages de bienvenue, demandes de configuration de comptes et identifiants provisoires envoyés par plusieurs canaux différents. Dans cette confusion, votre nouvelle recrue est potentiellement la cible d'un e-mail de phishing qui demande de confirmer un identifiant, car elle n'a suivi aucune formation interne à ce genre de risques et surtout, n’a pas encore acquis les bons réflexes pour les repérer. Selon Cybermalveillance.gouv.fr, 80 % des cyberattaques contre les TPE-PME sont le résultat de mauvaises manipulations humaines. D’ailleurs, 82 % des RSSI estiment que les salariés sont le maillon faible des entreprises sur les questions de sécurité des données.

Il vaut mieux donc prendre un temps de formation et de sensibilisation des nouveaux arrivants à partir de cas de phishing observés, plutôt que de leur faire signer une charte qu’ils ne liront ni n’appliqueront que dans les grandes largeurs. Gardez à l’esprit que dès la première semaine, un pirate peut accéder à votre messagerie professionnelle, voire vos outils de facturation, quand ce ne sont pas les données sensibles partagées.

Vous aggravez encore ce risque lors des recrutements groupés de stagiaires ou de saisonniers, quand vos équipes RH créent des comptes dans l’urgence, avec des droits calqués sur un poste similaire plutôt qu’ajustés aux tâches propres au poste. Ces nouveaux profils, sans authentification à plusieurs facteurs ni connaissance des usages internes, ne repèrent aucune anomalie, et les campagnes de spearphishing ou de vishing exploitent justement cette absence de repères, un phénomène observé après plusieurs vagues de recrutements saisonniers dans le commerce et la logistique.