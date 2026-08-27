Le jour où vous subissez une cyberattaque, un de vos premiers réflexes sera d’appeler votre assureur pour le prévenir. Mais malgré vos bonnes relations et le versement régulier de votre prime, rien ne garantit qu’il vous indemnise. Voici pourquoi.

La loi LOPMI, en vigueur depuis avril 2023 , vous impose de déposer plainte dans les 72 heures suivant la découverte de l’attaque, que ce soit auprès d’une gendarmerie, d’un commissariat ou directement auprès du procureur de la République. Passé ce délai, vous perdez votre droit à indemnisation, même si votre contrat est en règle.

Dès que vous avez connaissance du sinistre, vous disposez de 72 heures pour déposer cette plainte, et non à partir de la date réelle de l’intrusion. Sans outil de détection sur votre réseau, vous pouvez découvrir une intrusion plusieurs jours après les faits et perdre le bénéfice de votre garantie.

Attention : si votre entreprise fournit un secteur critique comme la santé, l’énergie ou les transports, la directive NIS2 vous impose en parallèle une notification à l’ANSSI dans les 24 heures, puis un rapport complémentaire à 72 heures et un rapport final à un mois. Ce délai de 24 heures est distinct et plus court que celui de la LOPMI. Plusieurs assureurs ont ajouté depuis 2024 une exclusion de garantie en cas de non-respect de NIS2 : ne pas notifier l’ANSSI dans les temps peut donc vous priver d’indemnisation sur les deux fronts simultanément.

Certains contrats excluent par ailleurs les attaques d’origine étatique, et refusent toute indemnisation si une vulnérabilité connue n’a pas reçu de correctif depuis trop longtemps. Vérifiez aussi les plafonds d’indemnisation ransomware et les durées de couverture des pertes d’exploitation inscrits dans votre contrat : ils sont souvent très inférieurs au coût réel d’un sinistre complexe. Les assureurs peuvent résilier le contrat si les outils déclarés au questionnaire ne fonctionnent pas réellement au moment du sinistre.