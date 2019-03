Toshiba et Western Digital préparent des puces NAND 3D à 128 couches !

33 % de capacité en plus que les puces 96 couches

Des puces plus rapides, mais aussi plus petites

Répondant au nom de BiCS-5 dans la nomenclature traditionnelle de, ces nouvellesdépendent toujours, et en dépit de leur quête de densité, de cellules TLC (3 bits par cellule), ici préférées aux nouvelles cellules QLC (4 bits par cellule). D'après TechPowerUp , l'explication serait à chercher du côté des faibles rendements observés par les fabricants de mémoire NAND sur les cellules de type QLC.En dépit de cette décision stratégique un brin surprenante pour du matériel attendu d'ici un à deux ans, les nouvelles puces NAND 3D à 128 couches concoctées par Toshiba et Western Digital s'imposent avec une densité de donnée qui atteint le seuil des 512 Go. Leur capacité est ainsi en hausse devis-à-vis des puces 96 couches actuelles.En matière de vitesse d'écriture, on assisterait en outre, grâce à un design 4 niveaux que Toshiba a détaillé dans les grandes lignes.Contrairement aux puces BiCS-4, qui se contentent d'un design 2 niveaux, les puces BiCS-5 s'appuient sur un design 4 niveaux. Leur die est en effet composé de quatre sections distinctes, ou niveaux, pouvant être sollicités de manière indépendante. Cette méthode permettrait deen écriture pour passer d'une vitesse de 66 Mo/s à 132 Mo/s par canal.Enfin, le die des puces BiCS-5 emploie la technologie CuA (circuitry under array), un design consistant à placer le circuit logique sur la couche la plus basse intégrée à une puce 3D NAND. Les autres couches sont ensuite empilées sur ce « socle » comprenant le circuit logique. Cette méthode a notamment pour avantage dela taille totale du die.