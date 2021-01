Forfait mobile 4G : Free lance une série spéciale 70 Go à 10,99€ par mois

Voilà un bon plan très économique ! Vous allez pouvoir bénéficier d’un forfait de 70 Go chaque mois pour à peine plus de 10 € chez Free Mobile, le tout sans engagement et avec une connexion 4G+.

Free relance son forfait série spéciale 70 Go à 10,99 € par mois jusqu’au 26 janvier. Il va falloir faire vite pour profiter de cette offre à tout petit prix. Vous allez profiter d’un forfait incluant également les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France, l’Europe et les DOM.

Et si vous partez en vacances, n’oubliez pas votre smartphone, Free Mobile vous offre 8 Go de connexion Internet depuis l’Europe et les DOM. Vous allez pouvoir garder le contact avec vos proches tout en profitant de votre voyage.