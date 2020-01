Soldes 2020 : la PS4 Pro 1To au meilleur prix chez Rakuten

La PS4 Pro en promotion pendant ces soldes d'hiver 2020

Des exclusivités à gogo

Vous n'avez craqué ni au Black Friday ni à Nöel ? Vous allez peut-être succomber à la tentation lors des soldes. La PS4 Pro 1To édition classique noire est disponible au prix de 299,99 euro chez Rakuten. Prenez aussi en compte le fait que vous avez la possibilité d'obtenir un bon d'achat d'une valeur de 30 euros à utiliser pour prochaine commande, et on a affaire à un vrai bon plan ici. La livraison sous 3 à 5 jours est gratuite, mais avez aussi la possibilité de récupérer le colis dans un magasin Boulanger sous 2 heures.Pas la peine de revenir sur les qualités techniques de la console, on sait que la PS4 Pro est un modèle de performances. Jeux en 60 fps, qualité allant jusqu'à 4K avec un téléviseur compatible... Mais là où Sony frappe fort, c'est sur le catalogue de jeux. Il n'y a pas photo avec Xbox, la PlayStation est bien mieux pourvue : Death Stranding, God of War, Spiderman, Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Uncharted... Toutes ces licences et bien d'autres sont jouables uniquement sur PS4 aujourd'hui. Bien sûr, la console fait aussi office de box multimédia pour visionner des contenus vidéo type Netflix, YouTube et Amazon Prime Video sur la TV, qu'elle soit connectée ou pas.Vous ne savez pas quel titre acheter pour accompagner votre console ? Alors consulter notre comparatif des meilleurs jeux PS4