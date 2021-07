Forfait mobile : l'excellent forfait 5 Go à 5€ par mois est toujours disponible chez RED by SFR

Tout d'abord, arrêtons-nous sur l'enveloppe internet mensuelle qui s'élève à 5 Go. Jusqu'à quatre recharges de 1 Go chacune (à 2€ l'unité) peuvent être activées si nécessaire. Avec un tel volume, vous aurez seulement la possibilité de consulter vos mails et les réseaux sociaux de temps en temps. Mais cela peut être largement suffisant si vous n'allez pas souvent sur internet ou si vous vous servez principalement du Wi-Fi. De leur côté, les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine / DOM (hors Mayotte). Les SMS et les MMS sont également illimités dans l'Hexagone. Le tout avec des limites de 3 heures par appel et 200 destinataires par mois.

Enfin, si vous comptez voyager au sein de l'Union Européenne ou dans les DOM, sachez que les appels et les SMS/MMS resteront illimités. Aussi, 6 Go de datas supplémentaires seront crédités sur votre compte pour vous accompagner à l'étranger.