Ce nouveau forfait Free risque de faire du bruit !

Comme à son habitude, Free dispose de deux autres forfaits qui seront peut-être plus à même de combler vos envies. Ainsi, il y a un abonnement à 2 €/mois pour 2h d'appels et 50 Mo d'internet. C'est idéal si vous utilisez peu votre smartphone. Enfin, nous avons déjà parlé de lui mais le forfait Free 5G renferme lui aussi bien des avantages. Il contient 210 Go de datas en 4G+/5G ainsi qu'une couverture dans plus de 70 destinations à travers le monde, le tout pour moins de 20 € par mois.