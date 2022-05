Freebox Révolution : l'abonnement avec Canal+ Séries (1 an) et Prime Video (6 mois) à moitié prix

L'offre TV est extrêmement complète puisque vous allez pouvoir profiter de 280 chaînes avec Freebox TV (dont 100 en HD) et TV by Canal. Comme si cela ne suffisait pas, vous aurez accès gratuitement à Canal+ Series pendant un an mais aussi à Prime Video durant six mois. De son côté, Netflix est proposé en option. Divertissements, films, séries, sports, jeunesse et découvertes vous tendront les bras !