La Freebox Revolution avec TV by Canal et Canal Séries (6 mois) à moitié prix

La Freebox Revolution n'est décidément pas un box internet comme les autres. Cela se remarque dès son design, conçu par Philippe Stark en personne, et qui donne un cachet à l'appareil. Vous n'aurez plus honte de poser votre box sur un meuble, tant l'objet demande à être vu.

La Freebox Revolution est une box ADSL mais également parfaitement prête pour la fibre optique avec un débix maximal proposé d'1 Gbit/s. Vous pouvez ainsi naviguer sur le web et regarder des vidéos en 4K autant que vous le souhaitez alors que les autres membres de la famille pourront se connecter à la box et profiter d'un débit très élevé pour leurs propres usages.

L'offre intègre également un player TV et Free vous permet de bénéficier de l'option TV by Canal, soit 280 chaines disponibles d'un clic de télécommande. En plus des canaux TNT historiques, vous pouvez accéder à une large offre thématique pour toutes vos envies.

Le service de streaming Canal+ Séries est également de la partie ! Free vous offre 6 mois d'accès à la souscription pour découvrir ou redécouvrir les productions originales du groupe français mais aussi les contenus internationaux exclusifs acquis par le champion de la TV payante en France.

Enfin Prime Vidéo vous est également offert durant 6 mois. L'application Netflix est également incluse pour faire de votre Freebox Revolution le centre de divertissement de votre salon. Et on ne parle même pas du lecteur Blu-Ray intégré et du disque dur 250 Go inclus pour lire vos vidéos personnelles. N'en jetez plus, il n'y a pas plus complet que l'offre Freebox Revolution !