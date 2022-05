La Freebox Revolution avec TV by Canal à prix mini, ça vous tente ?

Pour le reste, une offre TV complète vous attend avec plus de 280 chaînes disponibles via Freebox TV et TV by Canal. Par ailleurs, Canal+ Series est compris pendant un an et Prime Video pendant six mois. Netflix est accessible en option avec un abonnement supplémentaire. Enfin, un lecteur Blu-Ray est de la partie sur votre équipement et un disque dur de 250 Go répond lui aussi présent pour stocker vos contenus enregistrés.